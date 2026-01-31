Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para "reparar las heridas" en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.



En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.



"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos", añadió.



La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.



Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.



La líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es "producto de la presión real" de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.