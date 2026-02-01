Israel dice ahora que el paso fronterizo de Rafah se abrirá este lunes para el cruce de personas

El único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el exterior que no pasa por Israel, el paso fronterizo de Rafah —une Egipto con el enclave palestino—, no se reabrirá este domingo, tal como estaba previsto. El cruce de personas a través del paso comenzará finalmente el lunes, según ha informado el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (Cogat).

"Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience mañana", ha señalado el Cogat en un comunicado. El propio primer ministro israelí anunció que, conforme al acuerdo de alto el fuego, el paso sería reabierto este domingo, aunque el organismo militar ha matizado que se realizando "fase piloto" de "preparativos preliminares" en el paso.

En un comunicado enviado a EFE, el Cogat ha afirmado que dicha "fase piloto inicial" se realiza "en coordinación con la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), Egipto y todas las partes interesadas pertinentes".



El Ministerio de Sanidad de Gaza ya había anunciado a primera hora de hoy no haber recibido ningún permiso ni indicación por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS), con la que coordina la salida de pacientes del enclave palestino, para la evacuación que había prevista para hoy En total, según detalla Sanidad, para este domingo se preveía la salida de los primeros 150 gazatíes (50 pacientes y 100 acompañantes) por el cruce de Rafah. "Por lo tanto, hoy no se realizará el viaje de ningún paciente, contrariamente a lo programado", concluye Sanidad.

Reapertura muy limitada

Según las previsiones, 150 podrán salir diariamente de la Franja de Gaza y se permitirá la entrada a otro medio centenar cada 24 horas. El Cogat ha indicado que para transitar el paso será necesaria una autorización de seguridad previa de las personas por parte de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, similar al mecanismo implementado en enero de 2025.

Además de la identificación y el control inicial en el cruce de Rafah por parte de la misión de la Unión Europea, se llevará a cabo un proceso adicional de control e identificación en un corredor designado, operado por el estamento de defensa en una zona bajo control del Ejército israelí.

Israel aumenta su ofensiva

La reapertura coincide con un recrudecimiento de los bombardeos por parte de Israel. Ayer 32 personas, entre ellas al menos siete niños y niñas, murieron en ataques aéreos realizados por el Ejército contra edificios y tiendas de campaña de desplazados. Con sus muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza.