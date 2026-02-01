Rafahko pasabidea bihar zabalduko dute, Israelek zehaztu duenez
Gazako Zerrenda eta Egipto lotzen dituen pasabidea gaur irekiko zutela iragarri arren, prozesuaz arduratzen den erakunde militarrak argitu du "atariko prestaketen fase pilotu bat" egiten ari direla, eta palestinarrak ezin direla oraindik bertatik igaro. 16.500 gazatarrek baino gehiagok premiazko osasun arreta behar dute, baina egunero 150 baino ezingo dira mugatik igaro.
Gaur zabaldu behar zuten, baina, itxura guztien arabera, ez omen da gaur izango. Gazako Zerrenda eta kanpoaldea lotzen dituen eta Israeldik igarotzen ez den sarbide bakarra da Rafahko pasabidea —Egipto eta Palestinako eremua lotzen ditu—, eta ia bi urtez itxita egon ondoren, berriro irekitzekoa zen Israel. Benjamin Netanyahu lehen ministroak berak egin zuen iragarpena, su-eten akordioari jarrikiz, baina gaur COGATek (Palestinako lurralde okupatuetan gai zibilak kudeatzen dituen Israelgo erakunde militarra) jakinarazi du pasabidean "atariko prestaketen fase pilotua" egiten ari direla, eta, hortaz, palestinarrak ezin direla oraindik bertatik igaro.
COGATek EFEri bidalitako ohar batean adierazi duenez, "hasierako fase pilotua Europar Batasunaren Mugako Laguntzarako Misioarekin (EUBAM), Egiptorekin eta nahasitako eragile guztiekin koordinatuta" egiten ari dira, eta fase hori bukatutakoan irekiko dute pasabidea.
Gazako Osasun Ministerioak aurretik iragarri duenez, Munduko Osasun Erakundeak (MOE) ez dio oraindik baimenik edo agindurik eman Gazatik atera beharrean dauden gaixoak mugitzeko. Guztira, iturri horien arabera, gaur 150 gazatar (50 gaixo eta 100 bat laguntzaile) irten behar ziren Rafahko pasabidetik. "Beraz, gaur ez da ebakuaziorik egongo, aurreikusitakoaren kontrara", iragarri du Ministerioak.
Berriz ireki, baina oso modu mugatuan
Gauzak horrela, eta betiere Israelgo iturrien arabera, astelehenean zabalduko dute Rafah. Aurreikuspenen arabera, egunero 150 pertsona atera ahalko dira Gazako Zerrendatik , eta 50 bat sartu. COGATek adierazi duenez, pasabidea igarotzeko beharrezkoa izango da Israelek aldez aurretik segurtasun baimena ematea, eta prozesua Europar Batasunaren misioak ikuskatuko du.
Baimen horiek izanda ere, gazatarrek kontrol eta identifikazio prozesu gehiago igaro beharko dute Israelgo Armadaren kontrolpean dagoen eremu batean.
Israelek erasoak areagotu ditu
Donald Trump AEBko presidenteak sustatutako su-etena dago indarrean Gazako Zerrendan, baina Israelek maiz urratu du, atzo bertan azkenekoz. Armadak bonbardaketak egin zituen desplazatuen eraikin eta kanpin-denda batzuen aurka, eta 32 pertsona hil zituen, 7 haur tartean. Gazako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, su-etena indarrean sartu zenetik, 520 gazatar baino gehiago hil ditu Israelek.
Su-etenaren lehen fasean ere zabalik behar zuen arren, Rafahko pasabidea itxita izan du Israelek 2024ko maiatzetik.
Israelen erasoaldiaren aurretik, Rafah ezinbesteko pasabidea zen Zerrendara merkantziak eta laguntza humanitarioa sartzeko. Hemendik aurrera, premiazko osasun arreta behar duten gaixoak ateratzeko erabiliko dute. MOEren arabera, 16.500 gaixo eta zauritu baino gehiago daude zain.
Por otra parte, hoy se ha sabido que la onegé Médicos sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones humanitarias más importantes del mundo, tendrá que abandonar la Franja de Gaza cuando acabe este mes, según ha ordenado el Gobierno israelí y tras denunciar que el grupo humanitario ha incumplido los requisitos de estancia al negarse a entregar una lista con sus empleados palestinos.
MSF confirmó el viernes que, tras unos díficiles días de dudas, no iba a entregar la mencionada lista al considerar que convertía a todos sus empleados palestinos en objetivos israelíes. El Gobierno israelí ha replicado a MSF que "estas listas de empleados no se compartirán con terceros y se utilizarán exclusivamente para fines internos".
Médicos sin Fronteras ha advertido de que las consecuencias de expulsar a MSF de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este serán "devastadoras" en medio de un invierno frío en el que las condiciones de vida siguen siendo extremas. Alrededor de 500 personas han muerto desde octubre, mientras que los servicios básicos siguen destruidos y el sistema sanitario está "prácticamente inoperativo". Desde octubre de 2023, han sido asesinados 1700 trabajadores sanitarios, así como 15 empleados de MSF.
