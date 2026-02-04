Gaza
21 palestinos asesinados, entre ellos seis niños, en ataques nocturnos israelíes en Gaza

Una de las víctimas de los ataques es Hussein Hassan Hussein Al Samiri, un paramédico de la Media Luna Roja Palestina que ha sido atacado mientras transportaba heridos de uno de los múltiples bombardeos lanzados desde anoche por Israel. El número total de gazatíes muertos por ataques israelíes desde el alto el fuego aumentó a 556, entre ellos más de 115 menores. 

Un padre sostiene el cuerpo de su hijo asesinado, en Gaza este miércoles. Foto: Europa Press.
Al menos 21 personas, entre ellas seis niños -incluido un bebé de cinco meses- han sido asesinados este miércoles en los bombardeos emprendidos durante la noche por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025. 

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA y el diario 'Filastin' han indicado que los muertos han sido registrados por ataques contra la ciudad de Gaza (norte), donde se han registrado la mayoría de las víctimas mortales, y Jan Yunis (sur).

Los ataques con artillería se han producido contra tiendas de campaña y viviendas de desplazados en los barrios de Zaitún y Tufá, en el este de la ciudad de Gaza, así como contra tiendas de desplazados en el área de Qizan Rasuán, en Jan Yunis.

Un paramédico entre las víctimas 

Una de las víctimas de los ataques es Hussein Hassan Hussein Al Samiri, un paramédico de la Media Luna Roja Palestina que ha muerto este miércoles tras un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza ocurrido mientras transportaba heridos de uno de los múltiples bombardeos lanzados desde anoche por Israel. 

Las autoridades gazatíes elevaron el martes a 71 803 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 556 fallecidos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.

