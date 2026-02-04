21 palestinar hil ditu Israelek Gazan, tartean sei haur, gauez egindako erasoetan
Erasoen biktimetako bat Hussein Hassan Hussein Al Samiri da, Palestinako Ilargi Gorriko paramediko bat. Israelek atzo gauetik jaurtitako bonbardaketa ugarietako batetik zaurituak zeramatzala eraso diote. Su-etenaz geroztik Israelek egindako erasoen ondorioz hildako gazatarren kopurua 556ra igo da, horien artean 115 adingabe baino gehiago.
Gutxienez 18 pertsona hil ditu Israelgo Armadak asteazken honetan, tartean lau haur (bost hilabeteko haurtxo bat barne), Gazako Zerrendaren aurka gauean egindako bonbardaketetan, 2025eko urriaren 10etik su-eten akordioa indarrean egon arren.
WAFA albiste agentzia palestinarrak eta 'Filastin' egunkariak aipatutako iturri medikoek adierazi dutenez, hildakoak Gaza hiriaren (iparraldea) eta Khan Yunisen (hegoaldea) egindako erasoetan erregistratu dituzte.
Hala, gutxienez hamalau pertsona, horien artean hiru haur, hil dira eta beste hainbat zauritu Gazako ekialdeko Zaitun eta Tufa auzoetan, kanpadenden eta desplazatuen etxebizitzen aurka artilleriarekin egindako eraso batean.
Sanad agentzia palestinarrak argitaratutako informazioaren arabera, hildakoen artean bost hilabeteko haurtxo bat dago, Saqr Bader al Hatu izenekoa, eta beste bi adingabeak Rital Mahmud Habush, hamahiru urtekoa, eta Bilal Ashraf Habush, 16 urtekoa.
Gainera, beste lau pertsona hil dira, haur bat barne, Khan Yuniseko Qizan Rasuan eremuan desplazatuen denden aurka artilleriarekin egindako erasoen ondorioz.
Gazatako agintariek asteartean emandako datuen arabera, 71.803 dira Israelek hildako pertsonak, 2023ko urriaren 7ko erasoen ondoren Israelek abiatutako erasoaldiaren ondorioz. Kopuru horretan sartzen dira 2025eko urriaren 10etik, azken su-etena indarrean sartu zenetik, eraildako 529 pertsonak.
