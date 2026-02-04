Gaza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

21 palestinar hil ditu Israelek Gazan, tartean sei haur, gauez egindako erasoetan

Erasoen biktimetako bat Hussein Hassan Hussein Al Samiri da, Palestinako Ilargi Gorriko paramediko bat. Israelek atzo gauetik jaurtitako bonbardaketa ugarietako batetik zaurituak zeramatzala eraso diote. Su-etenaz geroztik Israelek egindako erasoen ondorioz hildako gazatarren kopurua 556ra igo da, horien artean 115 adingabe baino gehiago.

04 February 2026, Palestinian Territories, Gaza: Palestinians bid farewell to a number of victims at Al-Shifa Hospital in Gaza City. They were killed in several Israeli attacks last night in the Gaza Strip, which resulted in the deaths of 18 Palestinians, including four children and a woman, according to medical sources. Photo: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA 04/2/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Aita batek bere semearen gorpuari eusten dio, Gazan, asteazken honetan. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 18 pertsona hil ditu  Israelgo Armadak asteazken honetan, tartean lau haur (bost hilabeteko haurtxo bat barne), Gazako Zerrendaren aurka gauean egindako bonbardaketetan, 2025eko urriaren 10etik su-eten akordioa indarrean egon arren.

WAFA albiste agentzia palestinarrak eta 'Filastin' egunkariak aipatutako iturri medikoek adierazi dutenez, hildakoak Gaza hiriaren (iparraldea) eta Khan Yunisen (hegoaldea) egindako erasoetan erregistratu dituzte.

Hala, gutxienez hamalau pertsona, horien artean hiru haur, hil dira eta beste hainbat zauritu Gazako ekialdeko Zaitun eta Tufa auzoetan, kanpadenden eta desplazatuen etxebizitzen aurka artilleriarekin egindako eraso batean.

Sanad agentzia palestinarrak argitaratutako informazioaren arabera, hildakoen artean bost hilabeteko haurtxo bat dago, Saqr Bader al Hatu izenekoa, eta beste bi adingabeak Rital Mahmud Habush, hamahiru urtekoa, eta Bilal Ashraf Habush, 16 urtekoa.

Gainera, beste lau pertsona hil dira, haur bat barne, Khan Yuniseko Qizan Rasuan eremuan desplazatuen denden aurka artilleriarekin egindako erasoen ondorioz.

Gazatako agintariek asteartean emandako datuen arabera, 71.803 dira Israelek hildako pertsonak, 2023ko urriaren 7ko erasoen ondoren Israelek abiatutako erasoaldiaren ondorioz. Kopuru horretan sartzen dira 2025eko urriaren 10etik, azken su-etena indarrean sartu zenetik, eraildako 529 pertsonak.

Gazako Zerrenda Israel Umeak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) January 13, 2026, Bandung, West Java, Indonesia: In this photo illustration, the Grok logo is displayed on a smartphone in front the ELON MUSK photo profile. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita 13/1/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elon Muskek eduki esplizitua sustatu zuen Grok AArekin, Xn erabiltzaileak irabazteko

Aktibo egon zen hamaika egunetan, Groken irudi sortzaileak hiru milioi irudi sexualizatu baino gehiago sortu zituen; horietatik 23.000k haurrak irudikatzen zituzten eta 1,8 milioik inguru, emakumeak. Elon Muskek xAIko langileei eskatu zien eduki esplizituarekin lan egiteko trebatzeko, sexuala barne, eta langileei ohartarazi zien "eduki sentikorra, bortitza, sexuala eta/edo beste eduki iraingarri edo asaldatzaileak" ikusteko prestatu zitezela, "estres psikologikoa" eragin ziezaiekeen eta.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X