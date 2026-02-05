Rusia y EEUU abogan por la contención el día en que ha expirado el tratado START III de armas nucleares

La expiración del último tratado de desarme nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia, el START III o New Start (Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas), vigente desde 2010, deja sin efecto los límites que regulaban el arsenal nuclear de ambas potencias, especialmente en lo relativo al número de armas estratégicas o desplegadas.

La falta de un acuerdo para un nuevo marco implica que, por primera vez en medio siglo, no hay en pie una estructura de control de este tipo de armamento entre ambos países.

Entre otras cosas, el START III garantizaba la paridad nuclear, es decir, que ambas potencias aceptaban su Destrucción Mutua Asegurada (MAD, según sus siglas en inglés) en caso de guerra, concepto que hacía imposible un conflicto con el uso de bombas atómicas.



Los expertos temen que ahora Moscú y Washington se sientan con las manos libres para desplegar el arsenal oculto en sus silos o incluso incrementarlo. Sin embargo, ambas superpotencias se han mostrado favorables a la contención.

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado este jueves que la Administración de Donald Trump quiere “mantener límites” a los arsenales nucleares, antes de insistir en su voluntad de que China se sume a unas “conversaciones de control de armas”.

En palabras del secretario de Estado Marco Rubio, “obviamente, el presidente ha sido claro en el pasado sobre que para tener un verdadero control de armas en el siglo XXI es imposible hacer algo que no incluya a China debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal (de armas nucleares)”.

Pekín ha reiterado este mismo jueves que no contempla participar en estas conversaciones dado que sus fuerzas nucleares “no están al mismo nivel” que el de Rusia y EE.UU.

Por su parte, el Kremlin, ha afirmado que considera “negativa” la expiración del tratado. “Lo lamentamos”, ha dicho el portavoz presidencial Dmitri Peskov, quien ha insistido en que su propuesta a Washington para “mantener el techo de restricciones durante un año” continúa “sin respuesta”. La ONU, el Vaticano y numerosos expertos internacionales se han dirigido a Donald Trump, para que aceptara dicha propuesta del líder ruso, sin que, de momento, el presidente estadounidense se haya pronunciado al respecto.

Con todo, Peskov ha subrayado que Moscú “mantendrá una postura responsable (…) en materia de estabilidad estratégica y armamento nuclear”, señalando, eso sí, que “como siempre, Rusia se guiará por sus intereses nacionales”.

Del mismo modo, ha manifestado respetar la postura de China de no participar en las negociaciones.

Estados Unidos y Rusia concentran el 87 % de las armas nucleares que existen en el mundo, y el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del norte e Israel completan la lista de países que poseen arsenal nuclear. No obstante, no todos los países cuentan con armas desplegadas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

El Start III fue firmado el 8 de abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.