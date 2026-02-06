Pakistán
Un atentado suicida en un centro de culto chií en Islamabad deja decenas de muertos y heridos

Atentado en Islamabad
18:00 - 20:00
Lugar del atentado. Foto: EFE.
El ministro de Defensa de Pakistán ha desvelado que los guardias de seguridad presentes en el lugar "se enfrentaron" al atacante, tras lo que "este respondió abriendo fuego e inmolándose frente a la última fila de fieles". Las autoridades paquistaníes apuntan directamente a los talibán afganos y a la India por su supuesta responsabilidad en el ataque.

