Un atentado suicida en un centro de culto chií en Islamabad deja decenas de muertos y heridos

Durante los once días que estuvo activo, el generador de imágenes de Grok creó más de tres millones de imágenes sexualizadas, incluidas 23 000 que representaban a niños y cerca de 1,8 millones que representaban a mujeres. Elon Musk pidió a los trabajadores de xAI que se comprometieran a trabajar con contenido explícito, incluido el sexual, y advertía a los empleados que el trabajo requería estar expuestos a "contenido sensible, violento, sexual y/u otro contenido ofensivo o perturbador", y que podría causarles "estrés psicológico".