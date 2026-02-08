Reino Unido
Dimite el principal asesor de Starmer por el escándalo de los archivos de Epstein

El jefe de Gabinete asume la culpa de haber designado a Mandelson para el cargo de embajador. "Fue un error. (Mandelson) ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política", ha añadido.
Morgan McSweeney, jefe de Gabinete del primer ministro británico Keir Starmer. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

Morgan McSweeney, jefe de Gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, ha anunciado este domingo su dimisión en medio del escándalo generado por la implicación del exembajador en EE. UU. Peter Mandelson en la última remesa de documentos desclasificados del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir del Gobierno", ha anunciado McSweeney en una carta publicada por los medios británicos. El jefe de Gabinete asume la culpa de haber designado a Mandelson para el cargo de embajador. "Fue un error. (Mandelson) ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política", ha añadido.

Mandelson, quien fuera comisario europeo de Comercio, también está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500 000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

En los documentos de Epstein aparecen tres pagos a Mandelson —entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido— de 25 000 dólares (algo más de 21 000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha agradecido a McSweeney sus servicios al partido Laborista. "En gran medida, gracias a su dedicación, lealtad y liderazgo, ganamos una mayoría aplastante en las elecciones y nos dio la oportunidad de cambiar el país". 

Por contra, la líder de la oposición conservadora, Kimi Badenoch, ha declarado que la dimisión es insuficiente y hay que depurar responsabilidades al más alto nivel. "Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus propias y terribles decisiones. Pero nunca lo hace", ha indicado en redes sociales. "Pero una vez más, con este primer ministro, la culpa es de otro".

