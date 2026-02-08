Starmerren aholkulari nagusiak dimisioa eman du Epsteinen artxiboen eskandaluagatik
Kabineteko buruak bere gain hartu du Mandelson enbaxadore kargurako izendatu izanaren errua. "Akats bat izan zen. Gure alderdiari, gure herrialdeari eta politikarekiko konfiantzari kalte egin die Mandelsonek", gaineratu du.
Erresuma Batuko lehen ministroaren aholkulari Morgan McSweeneyek dimisioa eman du igande honetan, AEBko enbaxadore ohi Peter Mandelsonen izena Epstein eskandaluaren azken dokumentuetan agertu ostean.
"Hausnarketa arduratsu baten ostean, dimititzea erabaki dut", iragarri du McSweeneyk hedabide britainiarrek argitaratutako gutun batean. Kabineteko buruak bere gain hartu du Mandelson enbaxadore kargurako izendatu izanaren errua. "Akats bat izan zen", gaineratu du.
Mandelson, Europako Merkataritza komisario izandakoa, Epstein auziarekin lotura duelakoan ari dira ikertzen, ustez Eurogunea 2010ean onartzekoa zen 500.000 milioi euroko erreskateari buruzko informazioa bidali ziolako Epsteini.
Epsteinen dokumentuetan ageri denez, Mandelsoni —garai hartan Erresuma Batuko Parlamentuko diputatua zen— 25.000 dolarreko (21.000 euro inguru) hiru ordainketa egin zizkioten, 2003 eta 2004 artean, Epsteinek JP Morgan banketxean zuen kontutik.
Dimisioaren berri izan duenean, Erresuma Batuko lehen ministro Keir Starmerrek eskerrak eman dizkio McSweeneyri Alderdi Laboristari egindako ekarpenagatik: "Neurri handi batean, bere dedikazio, leialtasun eta lidergoari esker, gehiengo izugarria irabazi genuen hauteskundeetan, eta herrialdea aldatzeko aukera eman zigun horrek".
Oposizio kontserbadoreko buru Kimi Badenochek, aldiz, adierazi du dimisioa ez dela nahikoa eta maila goreneko erantzukizunak argitu behar direla. "Keir Starmerrek bere gain hartu behar du bere erabakien erantzukizuna", esan du sare sozialetan.
