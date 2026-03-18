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La ONU denuncia un ataque contra una central nuclear en Irán

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha señalado que no tiene constancia de daños o víctimas. El director del Organismo, Rafael Grossi, ha insistido en pedir "la máxima contención en el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear".
central nuclear Bushehr Irán EFE
La central nuclear de Bushehr, en la costa iraní del golfo Pérsico. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Irango zentral nuklear bati eraso egin diotela salatu du NBEk
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Agencias | EITB

Última actualización

La central nuclear iraní de Bushehr, en la costa del golfo Pérsico, ha sido alcanzada por un proyectil, según ha informado este miércoles el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, que señala que no tiene constancia de daños o víctimas.

El OIEA ha comunicado en un breve mensaje que Irán le ha informado de este ataque, que se produce en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El director de la OIEA, Rafael Grossi, ha insistido en pedir "la máxima contención en el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear".

La central de Bushehr no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de Natanz e Isfahan, en las que el OIEA no ha detectado fugas radiactivas.

Grossi insistió a principios de este mes en que el OIEA nunca ha tenido evidencias de que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

Estados Unidos e Israel han justificado sus ataques, en parte, argumentando que Irán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que Teherán niega. 

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