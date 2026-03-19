La alarma por el brote de meningitis en Reino Unido agota las vacunas y desborda farmacias

El brote de meningitis B iniciado en Canterbury (sureste de Inglaterra), que ha dejado por el momento dos muertos y al menos una veintena de contagios, ha generado un clima de alarma en la sociedad británica, que al intentar conseguir la vacuna está dejando sin existencias a las farmacias.



Se da por seguro que todo comenzó en la discoteca Chemistry de Canterbury, frecuentada por los alumnos de la cercana Universidad de Kent. De hecho, los dos muertos son estudiantes.



La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) confirmó que está investigando un brote "explosivo" de esta enfermedad meningocócica de grupo B en la región de Kent, con 9 casos de laboratorio confirmados y 11 bajo investigación, según los últimos datos conocidos.



Hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha hecho eco desde Ginebra de este brote y ha subrayado la necesidad del tratamiento temprano.

Tras la muerte de los estudiantes, y con el objetivo de limitar la propagación, las autoridades sanitarias han administrado más de 2500 dosis preventivas de antibióticos entre los alumnos de la Universidad de Kent, contactos cercanos y personas que hubieran asistido al citado club entre el 5 y el 7 de marzo.

Contrarreloj para hacerse con una vacuna

La meningitis de este brote es una infección bacteriana grave que puede inflamar las membranas protectoras que rodean al cerebro y a la médula espinal y que, de no tratarse con rapidez, puede llegar a ser letal. Se propaga por contacto directo, como besos, o por compartir una bebida, aunque no es tan fácilmente contagiable como el covid o la gripe.

Aunque el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, ha asegurado que este brote no se está considerando un "incidente nacional", el aumento exponencial de casos en apenas unos días ha sumido en la preocupación a muchos británicos, que tratan de hacerse a contrarreloj con una vacuna contra la meningitis B de manera privada en farmacias.



El precio de la vacuna ronda las 110 libras (127,35 euros) por dosis, si bien para completar el ciclo se requieren entre dos y tres inyecciones, lo que elevaría el total a entre 220 y 330 libras (entre 254,71 y 382,07 euros).



Tanto Boots, la cadena farmacéutica más grande del Reino Unido, como Superdrug, la segunda mayor minorista farmacéutica en el país, advirtieron en sus páginas web de que existía una "escasez nacional" de la vacuna y habilitaron una lista de espera para los interesados en conseguir una de las dosis cuando estén de nuevo disponibles.



