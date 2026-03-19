Txertoak agortu dira eta farmaziak gainezka daude Erresuma Batuan, meningitis-agerraldi baten ondorioz
Kezka zabaldu da Erresuma Batuan. Unibertsitate-ikasleak biltzen diren Canterburyko diskoteka batean hasi da agerraldia. Dagoeneko bi pertsona hil dira, eta gutxienez 20 kutsatu dira.
Canterburyn (Ingalaterrako hego-ekialdean) hasitako meningitis B agerraldi batek bi hildako eta gutxienez hogei kutsatu utzi ditu, oraingoz. Kezka zabaldu da herritarren artean. Farmaziak txerto-izakinik gabe geratu dira, gainera.
Gaitzaren agerraldia Canterburyko Chemistry diskotekan hasi zen, Kenteko Unibertsitateko ikasleekin. Izan ere, bi hildakoak Canterburytik gertu dagoen unibertsitate horretako ikasleak dira.
Erresuma Batuko Osasun Segurtasuneko Agentziak (UKHSA) baieztatu du B taldeko gaixotasu meningokoziko horren agerraldi "leherkor" bat ikertzen ari dela Kent eskualdean. Azken datuen arabera, 9 kasu egiaztatu dituzte laborategian, eta 11 ikerketapean daude.
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) ere agerraldiaren berri eman du, Genevatik, eta tratamendu goiztiarraren beharra azpimarratu du.
Ikasleak hil ondoren, eta hedapena mugatzeko asmoz, osasun-agintariek 2.500 dosi baino gehiago eman dizkiete Kenteko Unibertsitateko ikasleei, gertuko kontaktuei eta martxoaren 5etik 7ra klubean izandakoei.
Ez dago txertoa eskuratzerik
Agertu den meningitisa infekzio bakteriano larri bat da, garunaren eta bizkarrezur-muinaren inguruko mintz babesleak hantarazi ditzakeena eta, azkar tratatu ezean, hilgarria izatera irits daitekeena. Kontaktu zuzenaren bidez hedatzen da, musuen bidez edota edari bat partekatuz, baina ez da covida eta gripea bezain erraz kutsatzen.
Wes Streeting Erresuma Batuko Osasun ministroak esan du agerraldia ez dela "gertakari nazionala", baina egun gutxi batzuren buruan izandako gorakada esponentzialak kezka eragin die britainiar askori, eta B meningitisaren aurkako txertoa modu pribatuan hartu nahi dute.
Txertoaren prezioa 110 libra (127,35€) ingurukoa da dosi bakoitzeko, baina zikloa osatzeko bi eta hiru txerto artean behar dira (guztira, 254,71€ eta 382,07€ artean).
Bootsek, Erresuma Batuko kate farmazeutiko handienak, eta Superdrugek, herrialdeko bigarren txikizkari farmazeutiko handienak, beren webguneetan ohartarazi dute txertoaren "eskasia nazionala" dagoela, eta itxarote-zerrenda bat prestatu dute dosietako bat berriro eskuragarri daudenean lortu nahi dutenentzat.
