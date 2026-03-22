Los socialistas ganan en París
El socialista Emmanuel Grégoire será el próximo alcalde de París tras imponerse con más del 50 % de los votos, según los primeros sondeos. Antiguo colaborador cercano de Anne Hidalgo, logra así mantener el gobierno de la capital francesa en manos socialistas, prolongando una hegemonía que ya dura más de 25 años.
Pese a las dificultades en la segunda vuelta, donde la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, rechazó pactar con él, Grégoire ha obtenido un 53,1 % de los votos. Su principal rival, Rachida Dati, apoyada por alianzas de centro-derecha, ha quedado segunda con un 38 %, mientras que Chikirou ha terminado en tercer lugar con un 8,9 %.
En Marsella, el candidato de RN Franck Allisio no ha podido finalmente batir al socialista Benoît Payan, quien se ha beneficiado sobre todo de la retirada del aspirante a la alcaldía por la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI), Sébastien Delogu. De acuerdo a las estimaciones, Payan ha obtenido una victoria clara con el 53 % de los votos, frente al 41,5 % de Allisio.
La extrema derecha ha logrado conquistar Niza con la victoria de Éric Ciotti, aliado de Marine Le Pen, en la quinta mayor ciudad de Francia. Ciotti ha logrado el 45 % de los votos frente al 39,5 % que ha obtenido el alcalde saliente tras casi una década en el poder, el centrista Christian Estrosi.
Por su parte, el alcalde ecologista Grégory Doucet ha logrado mantener Lyon al batir a Jean-Michel Aulas, conocido en Francia por haber sido presidente del club de fútbol Olympique Lyonnais (OL) durante 36 años, según las primeras estimaciones de Ifop.
Dado por vencido antes de la primera vuelta del 15 de marzo por la mayor parte de las encuestas, Doucet ha logrado finalmente el 54 % de los votos, según las estimaciones, y dejar al movimiento verde con la tercera ciudad de Francia.
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