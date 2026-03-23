Esta mezquita es la tercera más importante para los musulmanes. Israel limita el acceso a la misma desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, aunque desde el inicio de la guerra de Irán el bloqueo es más notable. Por lo tanto, muchos fieles se han reunido fuera de la muralla de la Ciudad Vieja de Jerusalén para rezar juntos al finalizar el Ramadán.