Un avión de Air Canada y un camión de bomberos chocan en aeropuerto LaGuardia en Nueva York
Un avión de Air Canada y un camión de bomberos colisionaron la noche de este domingo en el aeropuerto LaGuardia (Queens) en Nueva York, con varios heridos, según informan medios locales.
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