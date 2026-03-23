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Un avión de Air Canada y un camión de bomberos chocan en aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Avión de Air Canada y un camión de bomberos chocan en aeropuerto LaGuardia en Nueva York
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Air Canadako hegazkin batek eta suhiltzaileen kamioi batek talka egin dute New Yorkeko LaGuardia aireportuan

Última actualización

Un avión de Air Canada y un camión de bomberos colisionaron la noche de este domingo en el aeropuerto LaGuardia (Queens) en Nueva York, con varios heridos, según informan medios locales.

Nueva York Accidentes de Aviones Internacional

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