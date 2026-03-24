Bruselas pide a Hungría explicaciones sobre las "preocupantes" informaciones sobre filtraciones a Rusia

La Comisión Europea calificó hoy como "muy preocupantes" las informaciones de prensa que indican que el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, filtra información a Rusia sobre los debates a puerta cerrada de los titulares de Exteriores de los países de la Unión Europea.



"Las informaciones sobre el ministro de Exteriores húngaro, presuntamente revelando a su homólogo ruso discusiones a puerta cerrada del Consejo a nivel ministerial, son muy preocupantes", dijo en rueda de prensa la portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anitta Hipper.



Agregó que "la relación de confianza entre los Estados miembros, así como entre estos y las instituciones, es fundamental para el funcionamiento de la UE".



"Esperamos que el Gobierno húngaro aporte aclaraciones", añadió la portavoz, que en reiteradas ocasiones declinó aportar más información sobre el asunto.



El pasado sábado, el diario estadounidense The Washington Post publicó que el servicio de inteligencia exterior ruso había propuesto escenificar un intento de asesinato contra el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, para reforzar su campaña de cara a las cruciales elecciones de abril, en una operación bautizada como 'the Gamechanger' ("el cambio de juego").



La información también afirmaba que el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, llamaba habitualmente a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para informarle de la evolución de los acontecimientos durante las reuniones del Consejo de la UE.

Hungría niega las acusaciones

El Gobierno ultranacionalista de Hungría ha tachado de "noticias falsas" y "mentiras" las recientes informaciones periodísticas, apoyadas por Polonia, de que Budapest informa a Rusia sobre reuniones de la Unión Europea (UE).

En un mensaje en X, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habló de una "absurda teoría de conspiración" y acusó al Gobierno polaco de "difundir mentiras y noticias falsas".

