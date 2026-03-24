La Unión Europea y Australia firman un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones

La Unión Europea (UE) y Australia han firmado este martes un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones.

El pacto eliminará aranceles por valor de unos 1000 millones de euros a las exportaciones europeas a Australia y al mismo tiempo facilitará el acceso de las exportaciones australianas al mercado europeo, según han informado fuentes oficiales.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha calificado el acuerdo como "un momento significativo" para su nación, al subrayar que se trata de un pacto con "la segunda mayor economía del mundo".

"El acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea reducirá las barreras al comercio y la inversión", ha afirmado Albanese, quien ha destacado que el pacto tendrá un impacto estimado de unos 10 000 millones de dólares australianos (6000 millones de euros) anuales para la economía del país.

El acuerdo eliminará aranceles para exportaciones clave australianas como el vino, el marisco y productos hortícolas, y ampliará el acceso al mercado europeo para productos como carne de vacuno y ovino, lácteos, arroz y azúcar. También facilitará la entrada de bienes industriales australianos sin tarifas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado que el pacto será beneficioso para ambas partes y reforzará la cooperación en un contexto internacional incierto.

"Este acuerdo añadirá casi 8000 millones de dólares a su PIB", ha afirmado al tiempo que ha subrayado que "todos los bienes industriales australianos exportados a la Unión Europea quedarán libres de aranceles".

En paralelo, ambas partes han anunciado una nueva asociación en seguridad y defensa destinada a reforzar la cooperación en áreas como la industria militar, la seguridad marítima, el ciberespacio y la lucha contra el terrorismo y la desinformación, en línea con su compromiso compartido con la seguridad global.