El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha declarado este domingo que la Policía actuó correctamente a la hora de impedir que el jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ingresara en la iglesia del Santo Sepulcro para asistir a la misa del Domingo de Ramos.

La Policía israelí ha interceptado la comitiva privada liderada por Pizzaballa cuando se dirigía a uno de los lugares de culto más importantes del mundo y los ha obligado a que dieran media vuelta.

El incidente ha desatado una ola de críticas internacionales y vuelto a poner de relieve las acusaciones contra el Gobierno israelí por restringir las actividades del resto de comunidades religiosas de Jerusalén.



En un comunicado publicado por su oficina, Netanyahu señala que la decisión fue tomada por motivos de seguridad en el marco de la guerra contra Irán y ha anunciado que el Gobierno israelí está trazando planes para que la comunidad cristiana pueda disfrutar de la Semana Santa en Jerusalén.



Netanyahu ha explicado que estas medidas reforzadas de seguridad han sido decididas después de que Irán "atacara con misiles los lugares sagrados", de ahí que "Israel ha pedido temporalmente a los fieles de todas las religiones que no acudan a los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén para protegerlos".



Cabe recordar que Irán ha rechazado categóricamente que esté atacando los lugares de culto de Jerusalén y asegura que su ofensiva es una represalia dirigida a posiciones militares israelíes y estadounidenses en la región.



El embajador de EE.UU. ve en el bloqueo al patriarca de Jerusalén un "lamentable abuso de poder"

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha trasladado su consternación ante la prohibición de la entrada del cardenal Pizzaballa, a la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro.

Huckabee ha considerado que lo ocurrido "constituye un lamentable abuso de poder que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial" a tenor de la ola de críticas desatada por el Gobierno italiano y que han proseguido países como Francia, Portugal, Polonia o la Autoridad Palestina.



El rechazo de Huckabee tiene un peso particular porque el antiguo gobernador de Arkansas y ministro bautista es aliado de Israel hasta el extremo. "Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada", ha añadido Huckabee.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Israel respeto por "la diversidad de credos y el derecho internacional", en un mensaje en X.