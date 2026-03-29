Israelek galarazi egin dio agintari katoliko gorenari Erramu Eguneko meza ematea Jerusalemgo Hilobi Santuan, eta kritika oldea eragin du nazioartean
Ameriketako Estatu Batuek (AEB) Israelen duten enbaxadoreak ere Israelgo Gobernuari eman ohi dion babesa hautsi du eta ez zegoela erabaki hori hartzeko arrazoirik esan du. Italiak, Frantziak, Portugalek, Poloniak edo Palestinako Agintaritzak ere gertatutakoa salatu dute.
Israelgo Poliziak Jerusalemgo Eliza Katolikoko buru den Pierbattista Pizzaballa kardinalari Hilobi Santuko elizan sartzea galarazi dio gaur, Erramu Igandeko meza ematera zihoala. Berari zein bere talde osoari buelta emanarazi diote, eta erabaki horrek kritika ugari eragin ditu nazioartean, eta Israelgo Gobernuaren aurkako salaketak areagotu ditu, Jerusalemgo gainerako komunitate erlijiosoen jarduera murrizteagatik.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak, ordea, babes osoa agertu dio Poliziari, eta zuzen jokatu dutela esan du.
Bere bulegoak argitaratutako ohar batean, Netanyahuk adierazi du erabakia "segurtasun arrazoiengatik" hartu dutela, Iran "leku sakratuei misilez eraso egiten ari delako".
Iranek erabat ukatu du, ordea, Jerusalemgo gurtza-tokiak erasotzen ari denik, eta ziurtatu du bere erasoak Israelgo eta AEBetako posizio militarren aurkakoak direla.
AEBko enbaxadoreak "botere-abusu tamalgarria" ikusten du Jerusalemgo patriarkari egindakoan
AEBk Israelen duen enbaxadore Mike Huckabee atsekabetuta agertu da Pizzaballa kardinalari ezarritako debekuarekin.
Huckabeeren ustez, gertatutakoa "botere-abusu tamalgarria da, eta dagoeneko mundu mailan ondorio garrantzitsuak izaten ari da".
Huckabeeren gaitzespenak pisu berezia du, Arkansasko gobernadore ohia eta ministro bataiatzailea Israelen aliatu estu-estua baita. "Zaila da ulertzea edo justifikatzea patriarkari Erramu Igandean elizara sartzea galaraztea zeremonia pribatu baterako", gaineratu du Huckabeek.
Espainiak, Frantziak, Portugalek, Poloniak, Italiak edo Palestinako Agintaritzak ere salatu dute gertatua.
Espainiako presidente Pedro Sanchezek esan du ez del onargarria erlijio-askatasunari justifikaziorik gabe erasotzea.
Tel Aviven eta Haifan gerraren kontrako protesta egin duten ehunka manifestariren aurka oldatu da Israelgo Polizia
Manifestazioak egin dituzte, 19:00etan (16:00 GMT) hasita, Israelgo hainbat hiritan, "Gure bizitza guztien alde" lelopean. Zenbait diputatu ohik eta bakearen aldeko erakundek deitu dituzte protesta horiek.
AEBk 3.500 soldadu daramatzan gerraontzia bidali du Iranen kontrako gerrara
Pentagonoak Ekialde Hurbilera 10.000 soldadu gehiago bidaltzea aurreikusi duela jakin eta biharamunean zabaldu da albistea. Gaur da hilabete AEBk eta Israelek Irani lehen aldiz eraso ziotela, eta are gehiago gaiztotu da gatazka, Yemengo huthiak sartu baitira gerran.
Huthiak Irango gerran sartu dira Israeli misilekin eraso eginez
Palestina hegoaldera jaurti dituzte misil balistikoak Israelen aurka.
G7ak eta EBk Ormuzko itsasartea irekitzeko eta inguruko herrialdeak pairatzen ari diren “ondorioak” arintzeko deia egin dute
Mendebaldeko herrialde boteretsuenen Atzerri ministroek, baita AEBkoak ere, “populazio zibilaren eta azpiegituraren aurkako erasoak berehala eteteko” eskatu dute.
Trumpek apirilaren 6ra arte luzatu du Ormuzko itsasartea berriro irekitzeko ultimatuma
AEBk Ekialde Hurbilera 10.000 soldadu gehiago bidaltzea aztertzen ari da, Teheranen gaineko presioari eusten dion bitartean eta arazoak luze joko duela ikusita.
Iranek AEBren proposamenari erantzun dio eta bake akordio baterako hainbat baldintza jarri ditu mahai gainean
Teheranek erasoa "ez errepikatzeko baldintzak" eskatzen ditu, eta gatazkaren amaierak "fronte guztiei" eragitea, Libano eta Irak barne.
Israelek iragarri du Alireza Tangsiri Irango Guardia Iraultzailearen Armadako komandantea hil egin duela
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroaren arabera, Ormuzko itsasartearen blokeoaren erantzule nagusia zen. Irango agintariek ez dute oraingoz heriotza baieztatu.
Iranek ez du onartu AEBk egindako bake proposamena, "gehiegizkoa" dela iritzita
Irango agintariek behin eta berriz esana dute Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako "erasoa eta hilketak" gelditu egin behar dituztela, baita Teheranen aurkako erasoa ez errepikatzeko mekanismo zehatzak garatu ere, besteak beste.
Ezkerreko blokea nagusitu da Danimarkan, baina akordioak beharko ditu
Moderatuek edukiko dute Gobernua osatzeko giltza: 14 eserleku lortuta, ezkerreko blokearen (84) eta eskuinekoaren (77) artean erabaki beharko dute.