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El mercado agrícola de Beirut se convierte en una gran cocina solidaria

Beiruteko nekazarien azoka sukalde solidario handi bat bilakatu da
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beiruteko nekazarien azoka sukalde solidario handi bat bilakatu da
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EITB

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Reciben financiación de organizaciones no gubernamentales como World Central Kitchen, y preparan platos con productos de agricultores locales para que quienes lo necesiten coman como en casa. Una necesidad cada vez mayor.

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