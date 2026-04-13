ELECCIONES EN HUNGRÍA
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Urkullu afirma que la victoria de Magyar es “un punto de esperanza”, pero pide “ser cautos” por su origen

Iñigo Urkullu lehendakari y presidente de la fundación eAtlantic
18:00 - 20:00
Iñigo Urkullu, lehendakari y presidente de la fundación eAtlantic.
Euskaraz irakurri: Urkulluren arabera, Magyarren garaipena EBrentzat "itxaropen puntu bat" da baina zuhur jokatzea eskatu du irabazlearen jatorriarengatik
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EITB

Última actualización

Iñigo Urkullu, lehendakari y presidente de la fundación eAtlantic, ha asegurado que desde el punto de vista de la Unión Europea la victoria de Magyan sobre Orban se puede analizar como "un punto de esperanza", pero aboga por no olvidar la "procedencia y el origen" del candidato ganador y de ver las políticas que pueda llevar a cabo en su propio país. 

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