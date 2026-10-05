El ultra Flávio Bolsonaro gana por dos puntos a Lula da Silva, y se disputarán la presidencia de Brasil en la segunda vuelta
El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, con el 99,99 % del censo escrutado.
El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47,03 % de los votos, y el dirigente progresista, con el 45,16 %, fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones por los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % y 57,2 millones de votos.
El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó este domingo más de 56 millones de papeletas con su nombre, unos 2,3 millones más que Lula este domingo y alrededor de cinco millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.
Rozó incluso la victoria en la primera vuelta, pero perdió fuelle a medida que entraron los votos de la región noreste del país, bastión político de la izquierda brasileña.
Por detrás se quedaron el psiquiatra y escritor Augusto Cury (2,89 %), el agitador ultra Renan Santos (2,24 %), el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado (2,18 %) y el exgobernador liberal de Minas Gerais Romeu Zema (0,27 %).
La abstención alcanzó el 21 % del electorado en un país donde el voto es obligatorio.
Las encuestas ya habían mostrado en las últimas semanas una tendencia al alza de Flávio, abanderado del Partido Liberal (PL) por designación de su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo.
Segunda vuelta
Para la segunda vuelta, los sondeos publicados antes de este domingo proyectaban un pleito muy reñido, con Lula y Flávio, designado por su padre, en condenado por golpismo, para el Partido Liberal.
Lula busca un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años de edad.
El histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) ha basado su campaña en el legado de su actual gestión, con un crecimiento económico de más del 2 %, el desempleo en mínimos y un aumento importante de la masa salarial.
En los últimos días de campaña anunció medidas de calado, como un aumento del 15 % del valor del principal programa de ayuda social del Gobierno y la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea.
Sin embargo, aún impera el sentimiento de que el coste de vida continúa alto, en medio de unos índices de endeudamiento récord de las familias.
Flávio fue elegido candidato a dedo por su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por liderar una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula, según dictó la Corte Suprema.
El aspirante del PL ha prometido mano dura contra el crimen organizado y un “tijeretazo” en el gasto público y los impuestos.
"Inesperado" para Lula, llamada al cambio para Bolsonaro
Lula reconoció que el resultado fue "inesperado" y admitió que esperaba imponerse en la primera vuelta. Sin embargo, aseguró que afronta el balotaje con confianza y anunció el inicio inmediato de una nueva campaña. El presidente defendió la gestión de su Gobierno y sus propuestas para un eventual nuevo mandato, centradas en educación, ciencia, tecnología, industria y programas de apoyo a los estudiantes. También dirigió duras críticas contra Flávio Bolsonaro, al que vinculó con distintos escándalos y cuestionó por sus relaciones políticas.
Por su parte, Flávio Bolsonaro interpretó el resultado como una señal de que "Brasil quiere un cambio" y destacó que los más de 56 millones de votos obtenidos demuestran el respaldo a su proyecto. El candidato del PL defendió un Gobierno con menos ministerios, prometió continuar con su discurso de oposición al PT y aseguró que una victoria permitiría, en sus palabras, "poner fin a la era del PT". También situó entre sus prioridades la composición del Supremo Tribunal Federal, donde el próximo presidente tendrá capacidad para designar cuatro de sus once integrantes.