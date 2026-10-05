El ultra Flávio Bolsonaro gana por dos puntos a Lula da Silva, y se disputarán la presidencia de Brasil en la segunda vuelta

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, con el 99,99 % del censo escrutado.

El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47,03 % de los votos, y el dirigente progresista, con el 45,16 %, fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones por los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).



Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % y 57,2 millones de votos.



El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó este domingo más de 56 millones de papeletas con su nombre, unos 2,3 millones más que Lula este domingo y alrededor de cinco millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.



Rozó incluso la victoria en la primera vuelta, pero perdió fuelle a medida que entraron los votos de la región noreste del país, bastión político de la izquierda brasileña.



Por detrás se quedaron el psiquiatra y escritor Augusto Cury (2,89 %), el agitador ultra Renan Santos (2,24 %), el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado (2,18 %) y el exgobernador liberal de Minas Gerais Romeu Zema (0,27 %).



La abstención alcanzó el 21 % del electorado en un país donde el voto es obligatorio.



Las encuestas ya habían mostrado en las últimas semanas una tendencia al alza de Flávio, abanderado del Partido Liberal (PL) por designación de su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo.

