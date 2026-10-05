Flavio Bolsonarok bi puntugatik irabazi dio Lula da Silvari, eta bigarren itzulian lehiatuko dira Brasilgo presidentetza lortzeko
Jair Bolsonaro agintari ohi ultraeskuindarraren seme nagusia (botoen % 47,03) eta buruzagi progresista ( % 45,16) izan ziren bi bozkatuenak igande honetako hauteskundeetan.
Luiz Inacio Lula da Silva Brasilgo presidentea eta Flavio Bolsonaro senataria bigarren itzulian lehiatuko dira, urriaren 25ean, igande honetan egindako hauteskundeetako emaitza ofizialen arabera.
Jair Bolsonaro agintari ohi ultraeskuindarraren seme nagusia (botoen % 47,03) eta buruzagi aurrerakoia( % 45,16) izan ziren Estatuko buruzagitzarako hauteskundeetako bi hautagai nagusiak, alde handiarekin, eta bi puntu baino gutxiagoko aldearekin, inoiz izan den alde txikienarekin, gailendu zen lehenengoa.
Flavio Bolsonaro Lularen aurretik egon da zenbaketa osoan. Azken horrek 2022ko lehen itzulian baino emaitza txarragoak izan ditu, orduan % 48,4 eta 57,2 milioi boto lortu baitzituen.
Jair Bolsonaroren seme zaharrenak 56 milioi boto-txartel baino gehiago lortu ditu igande honetan, Lulak baino 2,3 milioi gehiago, eta 2022ko lehen itzulian aitak lortu zituenak baino bost milioi gehiago.
Zenbaketaren lehenengo orduetan bazirudien Bolsonarok lehenengo itzulian irabaziko zuela, botoen erdia baino gehiago baitzuen. Baina indarra galdu zuen Brasilgo ezkerraren gotorleku politikoa den ipar-ekialdeko eskualdeko botoak sartu ahala.
Bi hautagaien atzetik geratu ziren Augusto Cury psikiatra eta idazlea ( % 2,89), Renan Santos ultra ( % 2,24), Ronaldo Caiado Goiaseko gobernadore kontserbadore ohia ( % 2,18) eta Romeu Zema Geraiseko gobernadore liberal ohia ( % 0,27).
Abstentzioa % 21era iritsi zen, herritarrak botoa ematera derrigortuta dauden arren.
Bigarren itzulia
Bigarren itzulirako lehia estua aurreikusten dute inkestek egungo presidentearen eta Bolsonaro presidente ohi ultrak Alderdi Liberalerako izendatutako semearen artean.
Lulak laugarren agintaldia nahi du 80 urterekin.
Langileen Alderdiko (PT) buruzagi historikoak egungo kudeaketan oinarritu du kanpaina: % 2tik gorako hazkunde ekonomikoarekin, langabezia inoizko maila baxuenetan eta soldata-masaren igoera handiarekin.
Kanpainaren azken egunetan neurri garrantzitsuak iragarri zituen, hala nola, Gobernuaren laguntza sozialen programa % 15 handitzea, eta kirol-apustuak eta on-line kasinoak debekatzea.
Kolpismoagatik 27 urteko kartzela-zigorra espetxean betetzen ari den Jair Bolsonaroren semeak krimen antolatuaren kontrako borroka eta gastu publikoa eta zergak murriztea hitzeman du.
"Ustekabekoa" Lularentzat, aldaketarako deia Bolsonarorentzat
Lulak aitortu zuen emaitza "ustekabekoa" izan zela, eta onartu zuen lehen itzulian irabaztea espero zuela. Presidenteak bere Gobernuaren kudeaketa defendatu zuen, bai eta beste agintaldi baterako proposamenak ere, hezkuntzan, zientzian, teknologian, industrian eta ikasleei laguntzeko programetan oinarrituak. Halaber, kritika gogorrak egin zizkion Flavio Bolsonarori, hainbat eskandalurekin lotu baitzuen, eta zalantzan jarri zituen bere harreman politikoak.
Flavio Bolsonaroren arabera, berriz, agerian geratu da "Brasilek aldaketa nahi duela", eta lortutako 56 milioi boto baino gehiagok bere proiektuari emandako babesa erakusten dute. Liberalen hautagaiak ministerio gutxiagoko Gobernu bat defendatu zuen, Lularen "aroari amaiera ematea" ahalbidetuko duen garaipena eskatu zuen.