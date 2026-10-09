Trump y Putin acuerdan el suministro más de 300 000 toneladas de diésel ruso al mercado mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que Rusia entregará a los mercados mundiales toneladas de diésel, tras una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin. El Kremlin ha confirmado este anuncio a travé de un comunicado.

"Acabo de terminar una conversación sumamente exitosa con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la que se ha acordado que Rusia suministrará de inmediato más de 300 000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500 000 toneladas durante el mes de noviembre y 1 000 000 de toneladas inmediatamente después", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente ha vinculado este anuncio a la guerra en Irán y ha asegurado que "gracias al control total del estrecho de Ormuz y a este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses —y, de hecho, para todo el mundo— bajarán drásticamente y a gran velocidad".

Trump considera que es una medida "de gran importancia" y asegura que el objetivo es "lograr precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad".

El Kremlin ha confirmado el anuncio de Trump a través de un comunicado. En él, el presidente ruso, Vladímir Putin, declara que su país está dispuesto a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados, y que esto beneficiaría a la economía global en su conjunto.

Putin ha señalado en la notaque ambos líderes también abordado la resolución del conflicto en Ucrania y la situación en Irán.