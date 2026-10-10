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Ocho muertos, entre ellos dos niños, en un tiroteo en Pensilvania

Los hechos ocurrieron el viernes, en el municipio de Erie, y terminaron cuando el presunto autor de los disparos se disparó a sí mismo durante un enfrentamiento con la policía.
(Foto de ARCHIVO) Policía de Erie, en Pensilvania (archivo) REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA DE ERIE, EN PENSILVANIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/1/1970
Una patrulla de policía en Erie, en Pensilvania, Estados Unidos. Foto de archivo: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

Ocho personas, entre ellos dos niños, han muerto en un tiroteo ocurrido en la localidad de Erie, en Pensilvania, Estados Unidos, según han confirmado las autoridades.

Los agentes se encontraron con el individuo atrincherado en una vivienda e intentaron que se entregara. "En este momento podemos confirmar que el sospechoso está muerto. Según la información de la que disponemos no hay peligro para la población", ha apuntado el jefe del Departamento de Policía de Erie, Rick Lorah.

Lorah ha expresado su pesar a la población ante "uno de los momentos más difíciles y descorazonadores que nuestros agentes e inspectores han afrontado jamás". "La pérdida de una vida es devastadora y las circunstancias son profundamente preocupante", ha añadido.

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