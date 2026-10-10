AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

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Zortzi hildako, tartean bi ume, Pennsylvanian izandako tiroketa batean

Gertaera ostiralean jazo zen, Erie udalerrian. Ustezko erasotzaileak bere buruaz beste egin zuen poliziak inguratu zuenean.

(Foto de ARCHIVO) Policía de Erie, en Pensilvania (archivo) REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA DE ERIE, EN PENSILVANIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/1/1970
Polizia patruila bat Erie hirian, Pennsylvanian, Estatu Batuetan. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Zortzi pertsona, tartean bi haur, hil dira Pennsylvaniako Erie herrian izandako tiroketa batean, tokiko agintariek jakitera eman dutenez.

Agenteek gizona etxebizitza batean gotortuta aurkitu zuten.  "Une honetan baieztatu dezakegu susmagarria hilda dagoela. Eskura dugun informazioaren arabera, ez dago arriskurik herritarrentzat ", adierazi du Rick Lorah Erieko Polizia Departamentuko buruak.

Lorahk "atsekabea" adierazi du tokiko agenteek eta ikuskatzaileek inoiz aurre egin dioten "unerik zail eta bihozgabeenetakoaren aurrean". "Bizitza galtzea suntsitzailea da eta egoera hau oso kezkagarria da", gaineratu du.

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