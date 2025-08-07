La población residente en la Comunidad Autónoma Vasco aumentó en 2355 personas ( + 0,11 %) en el segundo trimestre de este año y se situó en 2 244 582 habitantes, un incremento debido a las personas nacidas en el extranjero.



Según recoge la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de habitantes a 1 de julio de 2025 en Euskadi 1 917 306 habían nacido en el Estado español, lo que supone 2107 personas menos que el trimestre anterior, y 327 276 fuera del Estado, 4462 más.



El porcentaje de población en la CAV nacida en el extranjero respecto del total apenas ha variado ya que a 1 de julio suponía el 14,5 % de los residentes de Euskadi y hace tres meses el 14,3 %.



Por territorios, Álava sigue siendo el que más porcentaje de población nacida en el extranjero tiene, un 16,8 %. Bizkaia y Gipuzkoa tienen unos porcentajes muy similares, con el 14,2 % y el 14 %, respectivamente.



A 1 de julio en Álava había 342 621 residentes, de los cuales 57 796 habían nacido en el extranjero; en Bizkaia 1 169 072 (166.298 procedentes de otros países) y en Gipuzkoa 732 889 (103 182 nacidos fuera del Estado español).



Por origen, el colectivo extranjero más numeroso de residentes en Euskadi ha nacido en Colombia (1400), seguido de Marruecos (830) y Venezuela (760).



El informe publicado hoy también recoge datos de los hogares. En Euskadi el tamaño medio de los hogares vascos fue de 2,33 personas, una cifra similar a los 2,34 de hace un año. A 1 de julio pasado había en la CAV 953 307 hogares, 7701 más que hace un año. Han aumentado los que están compuestos por una persona (300 150) y por dos (295 413), mientras que han descendido los de tres (173 951) y de cuatro o más (183 793).

En el conjunto del Estado español, el número de residentes aumentó este último trimestre en 119 811 personas y se situó en 49 315 949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica.