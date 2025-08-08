Detenido un hombre de 48 años en Bilbao por incendiar la fachada de una vivienda
El fuego no ha dejado heridos. El detenido ha sido localizado en la zona grabando los hechos con un teléfono móvil.
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 48 años en Bilbao la madrugada de este viernes, por un delito de daños, tras provocar un incendio en la fachada de un edificio del barrio de Atxuri. El fuego comenzó quemando unos colchones que se encontraban junto a un contenedor de basura al pie del edificio.
Pasadas las 04:30 horas de la madrugada, los servicios de emergencia han sido alertados del incendio de unos colchones que se encontraban en la vía pública y de la cercana fachada de una vivienda en el barrio de Atxuri de la capital vizcaína. Acto seguido se ha desplazado al lugar una patrulla de la Ertzaintza, que ha confirmado el fuego, por lo que se ha movilizado una dotación de bomberos para su extinción. Una ambulancia también se ha desplazado al lugar en prevención, aunque finalmente ninguna persona ha resultado herida.
Las y los agentes actuantes han identificado en las inmediaciones a un hombre, al tener conocimiento de que había estado grabando los hechos con un teléfono móvil. Tras realizar las indagaciones pertinentes, ha sido detenido como presunto autor de un delito de daños.
El arrestado, ha sido conducido a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y se prevé que sea puesto a disposición judicial durante las próximas horas.
