Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Bilbon, Atxuri auzoko eraikin bateko fatxadari su emateagatik

Suak ez du zauriturik utzi. Gertakariak telefono mugikor batekin grabatzen topatu dute inguru horretan atxilotutako gizona.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 48 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon ostiral goizaldean kalte-delitu bat leporatuta, Atxuri auzoko eraikin bateko fatxadari su emategatik. Eraikinaren oineko zaborrontzi baten ondoan zeuden koltxoi batzuetan hasi da sua.

Ostiral goizaldeko 04:30ak aldera, larrialdietako zerbitzuei ohartarazi diete Bizkaiko hiriburuko Atxuri auzoan kalean zeuden koltxoi batzuk eta inguruko fatxada bat sutan zeudela. Ertzaintzaren patruila bat berehala bertaratu da, eta, adierazitakoa egiaztatu ondoren, suhiltzaileak mobilizatu ditu sua itzaltzeko. Anbulantzia ere hurbildu da modu prebentiboan, baina ez da zauriturik izan.

Agente jarduleek inguruan identifikatu dute gizon bat, gertakariak telefono mugikor batekin grabatzen aritu dela jakin ondoren. Dagozkion egiaztapenak egin ondoren, kalte-delitua leporatuta atxilotu dute.

Atxilotua Bilboko Ertzain-etxera eraman dute beharrezko polizia-eginbideak betetzeko, eta datozen orduetan agintari judizialaren eskuetan jartzea aurreikusten da.

Bilbo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Delituak Ertzaintza Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Fiestas de la Blanca Vitoria Gasteiz
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierak Andre Maria Zuriaren plaza bete du txikien egunean

Aiora Diaz, Los Alegrios kuadrillako 12 urteko neska, eta Eñaut Saenz de Viteri, Galtzagorri kuadrillako 10 urteko blusa, izan dira aurtengo Edurne eta Zeledon Txiki. Eguerdian, txupinazoarekin batera, Zeledon Txikiren eta Edurneren panpinak San Migel elizako dorretik jaitsi dira. Ondoren, Aiora eta Eñaut elizako balkoira itzuli dira eta, handik festaz gozatzeko deia egin diete Gasteizko haur guztiei.

Gehiago kargatu