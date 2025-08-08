Gizon bat atxilotu dute Bilbon, Atxuri auzoko eraikin bateko fatxadari su emateagatik
Ertzaintzak 48 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon ostiral goizaldean kalte-delitu bat leporatuta, Atxuri auzoko eraikin bateko fatxadari su emategatik. Eraikinaren oineko zaborrontzi baten ondoan zeuden koltxoi batzuetan hasi da sua.
Ostiral goizaldeko 04:30ak aldera, larrialdietako zerbitzuei ohartarazi diete Bizkaiko hiriburuko Atxuri auzoan kalean zeuden koltxoi batzuk eta inguruko fatxada bat sutan zeudela. Ertzaintzaren patruila bat berehala bertaratu da, eta, adierazitakoa egiaztatu ondoren, suhiltzaileak mobilizatu ditu sua itzaltzeko. Anbulantzia ere hurbildu da modu prebentiboan, baina ez da zauriturik izan.
Agente jarduleek inguruan identifikatu dute gizon bat, gertakariak telefono mugikor batekin grabatzen aritu dela jakin ondoren. Dagozkion egiaztapenak egin ondoren, kalte-delitua leporatuta atxilotu dute.
Atxilotua Bilboko Ertzain-etxera eraman dute beharrezko polizia-eginbideak betetzeko, eta datozen orduetan agintari judizialaren eskuetan jartzea aurreikusten da.
