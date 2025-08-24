La explosión de la batería de una silla eléctrica provoca un incendio en un piso de Bilbao y deja cinco heridos
La explosión de la batería de una silla eléctrica ha causado, este sábado a las 10:00 horas, un incendio en un segundo piso de la calle Karmelo, en el barrio de Santutxu de Bilbao, y como consecuencia, una persona se precipitó desde la ventana para evitar el fuego y otras cuatro fueron atendidas por inhalación de humo.
Según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad, un fallo en la batería de una silla eléctrica provocó una explosión que terminó en un fuego interior.
Como consecuencia de ello, una persona se precipitó desde el segundo piso hacia un patio interior para huir de las llamas, y una vez atendido en el lugar por los servicios de emergencias, fue trasladado al Hospital de Cruces en estado grave.
Las otras cuatro personas afectadas fueron trasladadas al Hospital de Basurto, donde se las atendió por inhalación de humo.
