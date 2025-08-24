Aulki elektriko baten bateriak eztanda egin du Bilboko etxebizitza batean eta bost pertsona zauritu dira
Pertsona bat larri zauritu da sua saihesteko leihotik salto eginda, eta beste lau artatu behar izan dituzte kea arnasteagatik.
Aulki elektriko baten bateriak eztanda egin du larunbat goizean Karmelo kaleko bigarren solairuan, Bilboko Santutxu auzoan, eta, bost pertsona zauritu dira. Pertsona bat larri zauritu da sua saihesteko leihotik salto eginda, eta beste lau artatu behar izan dituzte kea arnasteagatik.
Segurtasun Sailak emandako datuen arabera, aulki elektriko baten baterian izandako akats batek leherketa bat eragin zuen, eta sua piztu zen etxe barruan.
Horren ondorioz, pertsona bat bigarren solairutik barruko patio batera erori zen sugarretatik ihes egiteko, eta larrialdi-zerbitzuek bertan artatu ondoren, Gurutzetako Ospitalera eraman zuten, larri.
Beste lau pertsona Basurtuko Ospitalera eraman zituzten kea arnastuta.
