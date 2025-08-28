La iniciativa Gernika-Palestina ha convocado caceroladas para el 5 de septiembre, a las siete de la tarde, ante los ayuntamientos de los municipios de Hego Euskal Herria, ante el agravamiento de la situación en Gaza y la "inacción europea". Para ello, ha llamado a todos los agentes sociales y a la sociedad vasca en general a que continúen solidarizándose con Palestina y "en favor de la justicia y la paz".



En un comunicado, este movimiento ha reiterado su "indignación ante el recrudecimiento del genocidio contra el pueblo palestino". "Tras haber destruido sistemáticamente todas las infraestructuras de Gaza, Israel continúa masacrando y, además, matando de hambre y de sed a la población palestina, atacando de forma sistemática los hospitales en ruinas y, además, asesinando a centenares de profesionales de la comunicación que transmiten al mundo este genocidio", ha añadido.



En su opinión, es el momento de obligar a Israel y a Benjamín Netanyahu a declarar un alto el fuego "inmediato, a emprender el camino de la negociación, a retirarse de Gaza, a no obstaculizar la ayuda humanitaria urgente y a la reconstrucción de infraestructuras para luchar contra la desnutrición y asegurar unas condiciones de vida mínimamente dignas".



Asimismo, ha apuntado que la Unión Europea y los Estados que la conforman disponen de instrumentos para influir "significativamente" en la actitud del Gobierno israelí. "La UE y sus Estados miembros son el socio comercial prioritario de Israel y uno de sus principales proveedores de armas. Las instituciones locales deben colocarse en la misma dinámica y acabar con las actuales relaciones institucionales, comerciales, deportivas y de todo tipo que aún se mantienen", ha instado.



Por ello, ha pedido que se rompan relaciones comerciales y se pongan en marcha sanciones para aislar a Israel. "No hacerlo es desacreditarnos ante el mundo y retratarnos ante las generaciones futuras", ha concluido.