Colas de hasta 8 kilómetros en la AP-8 en Deba por un accidente

Un accidente con tres vehículos implicados y sin heridos ha originado este viernes retenciones de hasta 8 kilómetros en la autopista AP-8 a la altura de la localidad guipuzcoana de Deba, en sentido a Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente se ha registrado a las 15:45 horas, cuando tres coches que circulaban en sentido a Francia han colisionado por alcance, sin que se hayan registrado heridos.

El siniestro ha obligado a la Ertzaintza a cortar un carril, lo que ha originado colas que han alcanzado los 8 kilómetros, debido a la gran afluencia de vehículos que circulan en dirección a Francia en la operación retorno.

Una vez retirados los vehículos, la circulación ha vuelto a la normalidad.

No obstante, la autopista AP-8 registra a las 17:45 horas retenciones de 7 kilómetros en Irun, a partir de la frontera con el Estado francés, como ha sido habitual en las últimas dos semanas debido al flujo de vehículos que viajan hacia Francia y el norte de Europa tras las vacaciones estivales.