Trafikoa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

8 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira AP-8an, Deban, istripu baten ondorioz

Kaltetutako ibilgailuak erretiratu ondoren, zirkulazioa normaltasunera itzuli da. 17:45ean, 7 kilometroko auto-ilarak sortu dira AP-8an, Irungo mugan.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hiru ibilgailuk istripua izan dute ostiral honetan AP-8 autobidean, Deba parean, Irunerako noranzkoan, baina ez da inor zauritu, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ezbeharra 15:45ean izan da, Irunera bidean zihoazen hiru autok talka egin dutenean.

Istripuaren ondorioz, Ertzaintzak errei bat itxi behar izan du, eta, ondorioz, 8 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.

Ibilgailuak erretiratu ondoren, zirkulazioa normaltasunera itzuli da.

Hala ere, AP-8 autobidean, 17:45ean, 7 kilometroko auto-ilarak daude Irungo mugan, azken bi asteetan ohikoa izan den bezala, udako oporren ostean Frantziara eta Europa iparraldera doazen ibilgailuen fluxua dela eta.

Trafiko Istripuak Trafikoa Gipuzkoa Gizartea

Más noticias sobre sociedad

GRAFCAV2012. PAMPLONA, 28/08/2025.- Periodistas navarros visibilizan su apoyo a los profesionales de los medios de comunicación que realizan su labor en Palestina y a la libertad de prensa y su rechazo a los ataques de los que están siendo objeto. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

200 komunikazio-profesionalek prentsaren aurkako Gazako sarraskia salatu dute Iruñean 

Gazteluko plazan bildutako profesionalek manifestu bat irakurri dute hiru neurri nagusi eskatzeko: kazetarien eta hedabideetako langileen aurkako erasoak berehala bertan behera uztea; hilketa bakoitzari buruzko nazioarteko ikerketa independenteak irekitzea; eta kaltetutako lurralde guztietan prentsak, tokikoak zein nazioartekoak, askatasunez zirkulatzeko eta lan egiteko berme eraginkorrak ematea.
Gehiago kargatu