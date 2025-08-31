NAVARRA
Declarado un incendio en el puerto de Etxauri, en Ciriza

El fuego, avivado por el viento que lo empuja hacia la pared del puerto, no supone riesgo para viviendas, aunque ha obligado a cortar la carretera NA-700 en ambos sentidos.
Euskaraz irakurri: Sutea piztu da Etxauriko portuan, Zirizan


Agencias | EITB

Última actualización

Los bomberos de Navarra y los medios del Gobierno español trabajan en un incendio declarado en el puerto de Etxauri, en Ciriza (Navarra), que afecta a monte bajo y sin riesgo para las viviendas de la zona.

Según ha informado SOS Navarra, el fuego, avivado por el viento que lo empuja hacia la pared del puerto, no supone riesgo para viviendas, aunque ha obligado a cortar la carretera NA-700 en ambos sentidos a la altura del kilómetro 18.

En la zona trabajan bomberos del parque de Cordovilla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), un helicóptero del Gobierno de Navarra y dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica, además de guardas forestales de Medio Ambiente y agentes de la Policía Foral. Los equipos continúan interviniendo para controlar las llamas.

