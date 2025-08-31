Sutea piztu da Etxauriko gainean, Ziritzan
Haizeak sua bizitu du, baina ez da arriskutsua inguruko etxebizitzentzat, nahiz eta Na-700 errepidea itxi behar izan duten bi noranzkoetan.
Nafarroako suhiltzaileak eta Espainiako Gobernuko baliabideak lanean ari dira Etxauriko mendatean, Ziritzan (Nafarroa), piztutako sute bat itzaltzeko. Suteak mendiari eragin dio, eta oraingoz ez da arriskutsua inguruko etxebizitzentzat.
SOS Nafarroak jakinarazi duenez, mendateko hormarantz bultzatzen du haizeak sutea, eta Na-700 errepidea itxi behar izan dute bi noranzkoetan, 18. kilometroaren parean.
Cordovillako suhiltzaileak, Baso Suteetako Brigada Berezia, Nafarroako Gobernuko helikoptero bat, Trantsizio Ekologikorako Ministerioko bi helikoptero, Ingurumeneko basozainak eta Foruzaingoko agenteak ari dira lanean.
