Gipuzkoa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

El hombre y la mujer se enfrentan a una petición de siete años y siete meses de cárcel. La pequeña sufrió graves lesiones por estos hechos, ocurridos en octubre de 2023.
Euskaraz irakurri: Bikote bat epaitu dute Donostian, haurra astintzen saiatzea egotzita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una pareja se enfrenta a una petición de siete años y siete meses de cárcel por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa, que la acusa de intentar asesinar a su bebe de 2 meses zarandeándola, a sabiendas de que ello podría ocasionar la muerte de la pequeña, quien sufrió graves lesiones que hicieron peligrar su vida.

El juicio por estos hechos, ocurridos en octubre de 2023, tendrá lugar el próximo lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, el incidente se produjo "en una fecha no determinada" pero próxima al 14 de octubre de aquel año, cuando los progenitores de la niña la habrían zarandeado fuertemente por lo menos en una ocasión, de forma conjunta o bien uno de ellos con el consentimiento, la no oposición o la no evitación del otro.

A raíz de estos hechos, la bebé sufrió un estatus epiléptico, encefalopatía aguda, un hematoma subdural frontal-temporal derecho, hemorragias retinianas dispersas e hipertensión intracraneal y tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Donostia con intubación orotraqueal.

Durante la estancia de la menor en este centro médico no se le objetivaron lesiones externas, pero sí "múltiples hemorragias retinianas en ambos ojos".

El Ministerio Público concluye que la clínica presentada por la bebé "cumple con los criterios del 'síndrome del niño zarandeado' y mantiene que la menor estuvo "en situación de riesgo vital por las lesiones sufridas".

Tras estos hechos, los padres fueron suspendidos de la patria potestad y la niña fue declarada en situación de desamparo, por lo que fue acogida de urgencia en el domicilio de unos tíos con un régimen de visitas supervisadas para sus progenitores.

Gipuzkoa Donostia-San Sebastián Sociedad

Más noticias sobre sociedad

administración ledesma de bilbao
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Varios intentos de estafa ponen en alerta a las administraciones de Loterías de Bizkaia

La semana pasada intentaron estafar 10.000 euros a la administración de Lotería Ledesma en Bilbao con la adquisición de 500 décimos de Navidad. El nuevo modus operandi consiste en realizar una transferencia desde una cuenta hackeada y recoger los décimos antes de que la operación se cancele. Desde la administración de Lotería Ledesma alertaron a la delegación de Loterías en Bizkaia para que informaran al resto de administraciones de lo que estaba ocurriendo. 
Cargar más