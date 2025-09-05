Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

Una pareja se enfrenta a una petición de siete años y siete meses de cárcel por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa, que la acusa de intentar asesinar a su bebe de 2 meses zarandeándola, a sabiendas de que ello podría ocasionar la muerte de la pequeña, quien sufrió graves lesiones que hicieron peligrar su vida.

El juicio por estos hechos, ocurridos en octubre de 2023, tendrá lugar el próximo lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, el incidente se produjo "en una fecha no determinada" pero próxima al 14 de octubre de aquel año, cuando los progenitores de la niña la habrían zarandeado fuertemente por lo menos en una ocasión, de forma conjunta o bien uno de ellos con el consentimiento, la no oposición o la no evitación del otro.

A raíz de estos hechos, la bebé sufrió un estatus epiléptico, encefalopatía aguda, un hematoma subdural frontal-temporal derecho, hemorragias retinianas dispersas e hipertensión intracraneal y tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Donostia con intubación orotraqueal.

Durante la estancia de la menor en este centro médico no se le objetivaron lesiones externas, pero sí "múltiples hemorragias retinianas en ambos ojos".

El Ministerio Público concluye que la clínica presentada por la bebé "cumple con los criterios del 'síndrome del niño zarandeado' y mantiene que la menor estuvo "en situación de riesgo vital por las lesiones sufridas".

Tras estos hechos, los padres fueron suspendidos de la patria potestad y la niña fue declarada en situación de desamparo, por lo que fue acogida de urgencia en el domicilio de unos tíos con un régimen de visitas supervisadas para sus progenitores.