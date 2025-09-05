Gipuzkoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bikote bat epaituko dute Donostian, bi hilabeteko haurra astinduz haren bizia arriskuan jartzea egotzita

Zazpi urte eta zazpi hilabeteko espetxe-zigorra eskatu dute bikotearentzat. Haurrak lesio larriak jasan zituen 2023ko urrian jasandako astinduengatik.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Fiskaltzak zazpi urte eta zazpi hilabeteko espetxe-zigorra eskatu du bikote batentzat, bi hilabeteko alaba astinduz haren bizia arriskuan jartzeagatik. 2023ko urrian jazotako gertaerak astelehenean epaituko dituzte, Gipuzkoako Auzitegiko Lehen Sekzioan.

Akusazio-idazkiaren arabera, gurasoek gogor astindu zuten haurra, "gutxienez behin", biek batera edo bietako batek bestearen baimenarekin. Horren ondorioz, neskatoak lesio larriak izan zituen: estatus epileptikoa, entzefalopatia akutua, garezur barruko hematoma eta hipertentsioa, besteak beste. Gainera, odoljario ugari atzeman zizkioten bi begietan.

Lesio horien eraginez, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Zainketa Intentsibo Pediatrikoen Unitatean ingresatu behar izan zuten, arnasa hartu ahal izateko intubatuta. Fiskaltzaren arabera, umeak izan zituen sintomak "astindutako haurraren sindromearen erakusgarri argiak" dira, eta bizi-arriskuan egon zen.

Gertakarien ostean, epaitegiak guraso-ahala kendu zien gurasoei, eta haurra babesgabetasun-egoeran deklaratu zuten. Urgentziaz, osaba-izeben etxean hartu zuten, eta gurasoek ikuskatutako bisiten bidez baino ezin dute alabarekin harremanetan jarri.

Gipuzkoa Donostia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

administración ledesma de bilbao
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak

Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.

Gehiago kargatu