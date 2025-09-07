Emakunde llama a "consolidar los avances" y a seguir dando pasos hacia un alarde "sin exclusiones" en Hondarribia
El Instituto Vasco de la Mujer - Emakunde ha llamado a "consolidar los avances hacia la igualdad" en Hondarribia (Gipuzkoa) y a seguir "dando pasos hacia una celebración del alarde sin exclusiones".
La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, y la secretaria general, Noemí Ostolaza, acudirán este lunes, 8 de septiembre, a la celebración del Alarde en Hondarribia para mostrar su apoyo a la compañía Jaizkibel y a la participación igualitaria de las mujeres en el mismo.
"Debemos consolidar cada paso que se da hacia la igualdad, sin olvidar en ningún momento que nuestro objetivo final es que las mujeres puedan disfrutar de la fiesta en las mismas condiciones que los hombres, sin ningún tipo de exclusión. Es momento de afianzar lo conseguido sin renunciar a seguir avanzando", ha señalado.
Elgarresta ha puesto en valor los "esfuerzos" realizados por el Consistorio, así como la aportación de distintas asociaciones de la localidad, "en especial de las nuevas generaciones, buscando fomentar el diálogo y garantizar la participación de las mujeres en igualdad".
"Debemos dar espacio a las nuevas generaciones, a su aportación, y a su visión de un futuro más igualitario", ha señalado la directora de Emakunde.
Asimismo, ha destacado y agradecido la trayectoria de la compañía Jaizkibel, "que ha hecho durante décadas y sigue haciendo grandes esfuerzos por la igualdad".
En palabras de Elgarresta, "lo importante es que se cuide este proceso hacia el cambio y la transformación social a favor de la igualdad y la normalidad". Y en este camino, ha aseguado, Emakunde "siempre estará dispuesta a colaborar y responder a las propuestas que se hagan desde el municipio".
