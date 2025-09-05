Alarde Hondarribia
La Justicia respalda el decreto municipal que regula el Alarde de Hondarribia

El alcalde pide a HAOSE respeto a la decisión judicial y civismo para evitar tensiones.
Imagen del Alarde de Hondarribia. Foto de archivo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de San Sebastián ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por HAOSE y ha validado el decreto del Ayuntamiento que regula el Alarde de Hondarribia.

El alcalde Igor Enparan ha señalado que el fallo confirma que el Consistorio ha actuado "de manera correcta" y ha instado a la asociación a acatar la resolución: "Sólo cabe aceptarlo y respetarlo (...) que acaten la orden respaldada por el juez y muestren su disposición a respetar la legitimidad municipal".

A pesar de ello, el alcalde de la localidad ha valorado positivamente la acción de HAOSE: "Valoramos positivamente que haya llevado el caso al juzgado, ya que eso demuestra que hay voluntad de aprobar aceptar y respetar las leyes y las normas".

Enparan ha recordado que los espacios y horarios de la plaza Gernikako Arbola "deben cumplirse estrictamente" y ha pedido "civismo y tolerancia" para evitar tensiones.

Asimismo, ha reclamado la implicación de las instituciones vascas y de todas las fuerzas políticas para garantizar una celebración "en paz y convivencia".

