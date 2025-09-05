Hondarribiko Alardea
Justiziak Hondarribiko Alardea arautzen duen udal dekretua babestu du

Hondarribiko alkateak epailearen erabakia errespetatzeko eskatu du, tentsioak saihesteko.

alarde alardea hondarribia jaizkibel parekidea mixto

Hondarribiko Alardea. Artxiboko argazkia.

EITB

Azken eguneratzea

Administrazioarekiko Auzien Donostiako 3. Epaitegiak atzera bota du HAOSEk eskatutako kautelazko etetea, eta baliozkotu egin du Hondarribiko Alardea arautzen duen Udalaren dekretua.

Igor Enparan alkatearen hitzetan, epaiak baieztatu egiten du Udalak "zuzen" jokatu duela, eta ebazpena onartzeko eskatu dio elkarteari: "Onartu eta errespetatu besterik ezin da egin (...) epaileak babestutako agindua bete eta Udalaren legitimitatea errespetatzeko prest daudela adieraztea eskatzen diet".

Hala ere, alkateak positibotzat jo du HAOSEren ekintza: "Positibotzat jotzen dugu auzia epaitegira eraman izana, horrek erakusten baitu legeak eta arauak onartu eta errespetatzeko borondatea dagoela".

Enparanek erantsi duenez, Gernikako Arbola plazako espazioak eta ordutegiak  "zorrotz" bete beharko dira, eta "gizalegea eta tolerantzia" eskatu ditu tentsioak saihesteko.

Halaber, euskal erakundeen eta indar politiko guztien inplikazioa eskatu du Alardea "bakean eta elkarbizitzan" ospatzea bermatzeko.

Gizartea Hondarribiko alardea 2024 Politika Hondarribia Gipuzkoa

Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak

Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.

