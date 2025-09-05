Justiziak Hondarribiko Alardea arautzen duen udal dekretua babestu du
Hondarribiko alkateak epailearen erabakia errespetatzeko eskatu du, tentsioak saihesteko.
Administrazioarekiko Auzien Donostiako 3. Epaitegiak atzera bota du HAOSEk eskatutako kautelazko etetea, eta baliozkotu egin du Hondarribiko Alardea arautzen duen Udalaren dekretua.
Igor Enparan alkatearen hitzetan, epaiak baieztatu egiten du Udalak "zuzen" jokatu duela, eta ebazpena onartzeko eskatu dio elkarteari: "Onartu eta errespetatu besterik ezin da egin (...) epaileak babestutako agindua bete eta Udalaren legitimitatea errespetatzeko prest daudela adieraztea eskatzen diet".
Hala ere, alkateak positibotzat jo du HAOSEren ekintza: "Positibotzat jotzen dugu auzia epaitegira eraman izana, horrek erakusten baitu legeak eta arauak onartu eta errespetatzeko borondatea dagoela".
Enparanek erantsi duenez, Gernikako Arbola plazako espazioak eta ordutegiak "zorrotz" bete beharko dira, eta "gizalegea eta tolerantzia" eskatu ditu tentsioak saihesteko.
Halaber, euskal erakundeen eta indar politiko guztien inplikazioa eskatu du Alardea "bakean eta elkarbizitzan" ospatzea bermatzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Hiru pertsona atxilotu dituzte Iruñean, etxebizitza abandonatu batean beste bati erasotzea egotzita
Akusatuak, 20, 21 eta 25 urtekoak, aske geratu dira. Ostegun goizaldean jazo zen istilua, Errotazar kalearen eta Arantzadiko Inguruneko kalearen arteko etxebizitza batean.
Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak
Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.
Pertsona bat atxilotu dute Irunen etxebizitzetan gauez lapurtzeagatik
23 urteko lapurra etxebizitzetara sartzen zen bertan bizi zirenak lo zeudela. Lapurra hainbat aldiz atxilotu dute antzeko delituengatik.
Radio Vitoriak argi, irudi eta soinu ikuskizun hunkigarri batekin ospatu du bere 90. urteurrena
'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen atzera begirako bisual erakargarria egin du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzeaz lagunduta.
Albiste izango da: lehendakariaren bilera-sorta, Gazaren aldeko protestak eta Zinemaldiaren aurkezpena
Gaurkoan albiste izango diren gaien laburpena, bi hitzetan.
Polemika, Nafarroako Unibertsitatearen campusa zeharkatzen duen errepidean izandako aldaketengatik
Azpilagañatik Arostegi etorbiderantz, norabide bakarrean eta 30 km/h-ko abiaduran bideratuko da trafikoa. Zizur Nagusiko alkateak elkarrizketarik eza kritikatu du, eta noranzko bakar horrek ehunka pertsonari eragingo dizkien mugikortasun-zailtasunez ohartarazi du.
116.123 ikaslerekin hasi da ikasturtea Nafarroan; % 67,8, sare publikoan
Ikasturte honetan eskolara hasiko diren 3 urteko haurren % 30 B eta D ereduetan hasiko dira.
Gernika-Palestinak oso positibotzat jo ditu Vueltako mobilizazioak eta ostiraleko protestetan parte hartzeko deia egin du
Bihar, irailak 5, 130 udaletxeren baino gehiagoren aurrean egingo dituzte protestak, aipatu ekimenak deituta. Hamaikagarren etapa "Palestinak" irabazi zuela defendatu dute Gernika-Palestina plataformaren ordezkariek.
Oscar Guerrero, Israel-Premier Techen zuzendaria: "Ez dugu borondatez Vuelta utziko"
Israelgo taldearen zuzendariak esan du bazekiela Euskal Herrian ibiltzea "gogorra" izango zela, eta gaineratu du kirol zuzendari gisa bere ibilbideko egunik txarrenak ari direla izaten.