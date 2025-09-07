Hondarribian "aurrerapausoak sendotzeko" eta "bazterkeriarik gabeko" alardea egiteko deia egin du Emakundek
Emakunderen zuzendaria eta idazkari nagusia bertan izango dira astelehenean, alarde parekideari babesa adierazteko.
Hondarribian (Gipuzkoa) "berdintasunaren aldeko aurrerapausoak sendotzeko" eta "bazterketarik gabeko alardearen ospakizunerantz urratsak ematen jarraitzeko" deia egin du Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak.
Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria eta Noemi Ostolaza idazkari nagusia Hondarribian izango dira astelehen honetan, irailak 8, Alardearen ospakizunetan, Jaizkibel konpainiari babesa emateko eta emakumeek bertan berdintasunez parte har dezatela aldarrikatzeko.
"Berdintasunerantz egiten den urrats bakoitza sendotu behar dugu, eta ez dugu ahaztu behar gure azken helburua dela emakumeek jaiaz gizonen baldintza berberetan gozatu ahal izatea, inolako bazterkeriarik gabe. Lortutakoa sendotzeko unea da, aurrera egiten jarraitzeari uko egin gabe", adierazi du Elgarrestak.
Emakundeko zuzendariak Hondarribiko Udalak egindako "ahaleginak" nabarmendu ditu, baita herriko hainbat elkarteren ekarpena ere, "bereziki belaunaldi berriena, elkarrizketa sustatzeko eta emakumeen parte-hartzea berdintasunean bermatzeko" egindako lana.
Era berean, Jaizkibel konpainiaren ibilbidea goraipatu eta eskertu du, "hainbat hamarkadatan berdintasunaren alde ahalegin handia egin duelako eta egiten jarraitzen duelako".
Elgarrestaren hitzetan, "garrantzitsuena da aldaketarako eta eraldaketa sozialerako prozesu hori zaintzea, berdintasunaren eta normaltasunaren alde". Bide horretan, Emakunde "beti egongo da udalerritik egiten diren proposamenei laguntzeko eta erantzuteko prest".
