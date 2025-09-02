Hondarribia
La Compañía Jaizkibel recrimina al Ayuntamiento que ponga "en el mismo nivel" a quienes "defienden y niegan derechos"

Rechaza la "segregación" y aboga por "abrir caminos para celebrar las fiestas del pueblo juntas y en igualdad".
Imagen de archivo del desfile de la Compañía Jaizkibel en el Alarde.
Agencias | EITB

La Compañía Jaizkibel de Hondarribia, en el que las mujeres también desfilan como soldados, ha mostrado su "decepción" ante la postura del Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de cara al Alarde que se celebrará el 8 de septiembre, ya que "no ha habido ninguna novedad", y ha recriminado al Consistorio que ponga "en el mismo nivel" a quienes "defienden derechos y a quienes los niegan".

En un comunicado, la Compañía Jaizkibel ha señalado que el Consistorio, en su resolución sobre la celebración del Alarde de este año, en la que fija los horarios y los repartos de espacio para el desfile tradicional y el igualitario, sin optar por un Alarde conjunto, "olvida que el problema es la discriminación".

A su juicio, apuesta "por el consenso y el diálogo, sin tener en cuenta que en los foros creados para ello nunca han participado quienes niegan a las mujeres el derecho a tomar parte en el Alarde".

Además, ha criticado que el Ayuntamiento no reaccione "en absoluto" ante un reparto del espacio en el Árbol de Gernika, "que no es equitativo, ni justo".

"Pretenden relegar a la Compañía Jaizkibel a un rincón, sin reconocerle el espacio que le corresponde", ha censurado. Las mismas fuentes han señalado que han puesto "sobre la mesa durante años diferentes propuestas" para tomar parte en esta fiesta, como la de desfilar en último lugar, pero "junto con el resto de las compañías dentro del Alarde".

"Esa propuesta suponía renunciar a nuestro objetivo principal, que no es otro que la participación libre de las mujeres en el Alarde, no sólo en Jaizkibel, sino en la compañía que cada una elija, pero queríamos un acuerdo, por eso la planteamos", han explicado.

