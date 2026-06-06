Anduezak esan du PSE-EEk EAJrekin gobernatzeko duen koalizio formulari ahal den denbora guztian eutsiko diotela
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia "oso harro" agertu da bi urte hauetan egindako lanagatik. Hainbat arlotan gobernuko bazkidearekin desadostasunak egon direla onartuta ere, EAJrekin duen koalizioaren garrantzia nabarmen du. Duela 11 urte hasi zuten ibilbidea formula arrakastatsua dela esan, eta sozialistek formula horri behar den denbora guztian eutsiko diotela iragarri du.
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