Muere un hombre de 29 años tras caer del tejado de la iglesia de Santa Cruz en Baiona

Un hombre de 29 años ha fallecido esta mañana en Baiona tras caer al interior de la iglesia de Santa Cruz, después de que el tejado cediera mientras intentaba subir junto a un amigo para tomarse una fotografía.

Según informa Ici Pays Basque, los hechos han ocurrido alrededor de las seis de la mañana, cuando regresaban de una fiesta. El tejado no soportó el peso de los dos hombres y se desplomó.

El amigo de la víctima logró sostenerse en una parte del tejado y fue trasladado al hospital, mientras que el hombre de 29 años murió en el lugar.

Al lugar acudió rápidamente el alcalde de Baiona y, en estos momentos, la iglesia permanece completamente acordonada mientras se investigan los hechos.