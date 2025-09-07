Accidente
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere un hombre de 29 años tras caer del tejado de la iglesia de Santa Cruz en Baiona

El accidente ha ocurrido al romperse el tejado cuando dos personas se han subido a hacerse una foto; uno de ellos ha logrado sostenerse y ha sido trasladado al hospital.
Baionan 29 urteko gizon bat hil egin da Santa Gurutze elizako teilatura igo, teilatua hautsi eta barnera erortzean
Iglesia de Santa Cruz, Baiona. Foto: EITB MEDIA.
Euskaraz irakurri: 29 urteko gizon bat hil da Baionako Gurutze Santuaren elizako teilatutik erorita
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de 29 años ha fallecido esta mañana en Baiona tras caer al interior de la iglesia de Santa Cruz, después de que el tejado cediera mientras intentaba subir junto a un amigo para tomarse una fotografía.

Según informa Ici Pays Basque, los hechos han ocurrido alrededor de las seis de la mañana, cuando regresaban de una fiesta. El tejado no soportó el peso de los dos hombres y se desplomó.

El amigo de la víctima logró sostenerse en una parte del tejado y fue trasladado al hospital, mientras que el hombre de 29 años murió en el lugar.

Al lugar acudió rápidamente el alcalde de Baiona y, en estos momentos, la iglesia permanece completamente acordonada mientras se investigan los hechos.

Sociedad Baiona Iparralde Fiestas

Más noticias sobre sociedad

Cargar más