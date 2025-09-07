10 detenidos, varios identificados y cargas policiales en una nueva protesta a favor de Palestina en la llegada de La Vuelta
Al menos diez manifestantes han sido detenidos por la Policía Nacional en el espacio vallado dispuesto en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en Monforte de Lemos (Lugo), donde los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17.00 horas de este domingo.
Las detenciones se han efectuado por desorden público "con peligro para la integridad de las personas", según trasladan fuentes conocedoras de las mismas.
Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones han denunciado "cargas policiales" y una "represión brutal", que se ha originado antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, han informado de que la Policía ha llegado a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.
Un manifestante trata de invadir la calzada, Romo cae y lo persigue a pie
El ciclista español Javier Romo (Movistar) ha sufrido una caída después de que un manifestante haya tratado de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizaban la escapada del día.
A 56 km de meta, el manifestante ha aparecido desde la cuneta bandera palestina en mano trató de entrar en la carretera, pero ha tropezado sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo ha mirado para atrás y ha sufrido la caída.
El corredor del Movistar se ha levantado y tras localizar la posición del manifestante ha ido a por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes.
Las protestas propalestinas "hackean" las emisoras de radio Vuelta
Ayer, sábado, lograron "hackear" las emisoras de radio de la carrera, emitiendo frases y canciones reivindicativas.
Los activistas propalestinos hackearon la emisora de radio Vuelta en algunos tramos de la etapa del pasado sábado entre Avilés y La Farrapona, interrumpiendo los mensajes habituales propios de la competición y colando esloganes e incluso canciones reivindicativas, según ha podido comprobar la agencia de noticias EFE.
Más noticias sobre sociedad
Continúa estabilizado el incendio de Urraúl Alto y se mantendrán las labores de refresco durante la noche
El incendio, declarado el sábado por la tarde, ha conseguido estabilizarse a las 11:00 horas de este domingo, continuando las labores de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres.
Una pareja será juzgada este lunes en San Sebastián acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola
A raíz de estos hechos, la bebé tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Donostia con intubación orotraqueal.
La afición pone color a la primera jornada gris de la Bandera de La Concha
Ha comenzado la Bandera de La Concha 2025. Dos días en los que la emoción y la tensión serán protagonistas. Dos días en los que, como todos los años, siempre hay un mismo ganador: la afición.
Un hombre detenido por el asesinato de una mujer en Sevilla que se investiga como crimen machista
La mujer tenía 47 años y, al parecer, fue su pareja, el hombre que ha sido detenido, el que avisó a los servicios de emergencia, quienes encontraron el cadáver con signos de violencia en una vivienda.
53 personas heridas, al menos dos de ellas graves, en un accidente de autocar ocurrido en Barcelona
El accidente ha tenido lugar pasadas las 12:00 horas en la autopista C-32, a su paso por el municipio de Santa Susanna (Barcelona).
Euskotren inicia este lunes el horario de invierno en los servicios de tren y metro
Así, Euskotren recomienda a las personas que vayan a utilizar el tren o el metro que consulten los horarios con antelación, tanto en la app oficial como en el buscador de la web www.euskotren.eus.
Muere un hombre de 29 años tras caer del tejado de la iglesia de Santa Cruz en Baiona
El accidente ha ocurrido al romperse el tejado cuando dos personas se han subido a hacerse una foto; uno de ellos ha logrado sostenerse y ha sido trasladado al hospital.
Detenidos dos hombres en Bilbao por agredir sexualmente a una mujer en un pabellón abandonado
Los arrestados, de 36 y 38 años, acosaron y realizaron tocamientos a la víctima, que dormía en un edificio ocupado por personas sin recursos, en Zorrozaurre (Deusto).
Un fuego calcina cuatro contenedores y daña un coche y la fachada de una vivienda en Zorroza
El incendio, registrado en la madrugada de este domingo en el barrio bilbaíno, no se ha dejado heridos.