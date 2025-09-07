Al menos diez manifestantes han sido detenidos por la Policía Nacional en el espacio vallado dispuesto en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en Monforte de Lemos (Lugo), donde los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17.00 horas de este domingo.

Las detenciones se han efectuado por desorden público "con peligro para la integridad de las personas", según trasladan fuentes conocedoras de las mismas.

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones han denunciado "cargas policiales" y una "represión brutal", que se ha originado antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, han informado de que la Policía ha llegado a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.

Un manifestante trata de invadir la calzada, Romo cae y lo persigue a pie

El ciclista español Javier Romo (Movistar) ha sufrido una caída después de que un manifestante haya tratado de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizaban la escapada del día.

A 56 km de meta, el manifestante ha aparecido desde la cuneta bandera palestina en mano trató de entrar en la carretera, pero ha tropezado sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo ha mirado para atrás y ha sufrido la caída.

El corredor del Movistar se ha levantado y tras localizar la posición del manifestante ha ido a por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes.

Las protestas propalestinas "hackean" las emisoras de radio Vuelta



Ayer, sábado, lograron "hackear" las emisoras de radio de la carrera, emitiendo frases y canciones reivindicativas.

Los activistas propalestinos hackearon la emisora de radio Vuelta en algunos tramos de la etapa del pasado sábado entre Avilés y La Farrapona, interrumpiendo los mensajes habituales propios de la competición y colando esloganes e incluso canciones reivindicativas, según ha podido comprobar la agencia de noticias EFE.