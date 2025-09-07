Poliziak 10 lagun atxilotu, beste zenbait identifikatu eta manifestarien aurka oldartu da Vueltaren iritsieran
Hainbat mobilizazio deitu zituzten gaurko etaparako, Israelgo talde bat (Israel Premier Tech) kirol lehiaketa horretan parte hartzen ari delako. Tentsio handieneko uneak, baina, txirrindulariak helmugara heldu aurretik jazo dira.
Polizia Nazionalak hamar manifestari atxilotu ditu Vueltako 15. etapako azken zatian, Monforte de Lemos (Lugo) udalerrian.
Gaurko hainbat mobilizazio zeuden deituta, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzearen aurka protesta egiteko. Tentsio handieneko gertakariak, baina, helmugara iritsi aurretik jazo dira.
Manifestazio horien antolatzaileek "karga polizialak" eta "errepresio bortitza" izan dela salatu dute. Izan ere, Poliziak bandera palestinarrak zeramatzaten hainbat pertsona identifikatu dituela jakinarazi dute.
Manifestari bat errepidera atera da, Romo erori, eta oinez jarraitu dio txirrindulariak
Movistar taldeko Javier Romo txirrindulariak erorikoa izan du, ihesaldian manifestari bat errepidean gurutzatu zaionean.
Helmugatik 56 kilometrora gertatu da erorikoa, Palestinako bandera eskuan zeraman manifestaria errepidean sartzen saiatu denean.
Hori ikusita, lurretik altxatu eta haren bila joan da Romo, istilurik sortu ez badute ere.
Palestinaren aldeko protestek Vueltaren irratiak hackeatu dituzte
Palestinaren aldeko aldarriak eta abestiak entzun dira azken egunotan Vueltaren irratietan.
