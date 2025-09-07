Bilbao
Un fuego calcina cuatro contenedores y daña un coche y la fachada de una vivienda en Zorroza

El incendio, registrado en la madrugada de este domingo en el barrio bilbaíno, no se ha dejado heridos.
Euskaraz irakurri: Su batek lau edukiontzi kiskali ditu eta auto bat eta etxebizitza baten fatxada kaltetu ditu Zorrotzan
Agencias | EITB

La madrugada de este domingo se ha producido un incendio en la calle Fray Juan, en el barrio bilbaíno de Zorroza, ha dejado cuatro contenedores calcinados, un vehículo afectado y daños en la fachada del número 25.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso sobre las 5:20 horas. Al llegar al lugar, han podido confirmar que las llamas habían alcanzado un turismo estacionado y parte de la fachada del edificio.

Afortunadamente, no se registraron heridos y los daños se limitan únicamente a materiales. La Policía Municipal de Bilbao ya ha abierto diligencias y se encuentra investigando las causas que originaron el incendio.

