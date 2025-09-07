Un fuego calcina cuatro contenedores y daña un coche y la fachada de una vivienda en Zorroza

La madrugada de este domingo se ha producido un incendio en la calle Fray Juan, en el barrio bilbaíno de Zorroza, ha dejado cuatro contenedores calcinados, un vehículo afectado y daños en la fachada del número 25.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso sobre las 5:20 horas. Al llegar al lugar, han podido confirmar que las llamas habían alcanzado un turismo estacionado y parte de la fachada del edificio.

Afortunadamente, no se registraron heridos y los daños se limitan únicamente a materiales. La Policía Municipal de Bilbao ya ha abierto diligencias y se encuentra investigando las causas que originaron el incendio.