Sute batek lau edukiontzi kiskali eta auto batean eta etxe baten fatxadan kalteak egin ditu Zorrotzan
Sutea igande goizaldean izan da, Bilboko auzoan, eta ez da inor zauritu.
Sutea izan da igande goizaldean Bilbon, Zorrotza auzoko Fray Juan kalean. Suak lau edukiontzi kiskali ditu, kalteak egin dizkio ibilgailu bati eta 25. atariko fatxada belztu du.
Larrialdietarako zerbitzuek 05:20 aldera jaso dute abisua. Bertara iritsi direnean, sugarrek bertan aparkatuta zegoen auto bat eta eraikinaren fatxadaren zati bat harrapatu dituztela ikusi dute.
Zorionez, ez da inor zauritu, eta kalte materialak bakarrik izan dira. Bilboko Udaltzaingoak ikerketa abiatu du sutea nola piztu den argitzeko.
Hondarribian "aurrerapausoak sendotzeko" eta "bazterkeriarik gabeko" alardea egiteko deia egin du Emakundek
Emakunderen zuzendaria eta idazkari nagusia bertan izango dira astelehenean, alarde parekideari babesa adierazteko.
Egonkortu dute Urraulgoitin piztutako baso-sutea
Aireko eta lurreko suhiltzaileek lurra freskatzeko lanetan jarraitzen dute. Sutea larunbatean piztu zen, uzta bildu gabe zuen sail batean.
Lau suhiltzaile brigada arituko dira gauez Urraulgoitin piztu den baso-sutea itzaltzeko lanean
SOS Nafarroak jakitera eman duenez, 14:19an jaso dute sutearen abisua. Sugarrak uzta bildu gabe zuen sail batean piztu dira, baina pinuak eta makalak dituen baso-eremu batera zabaldu dira.
Berriro bizkortu da pertsona migratzaileen unibertsitate tituluak homologatzeko prozesua
10 hilabeteko blokeoa izan ondoren, berriro bizkortu da pertsona migratzaileen unibertsitate tituluak homologatzeko prozesua. Hala ere, horiei laguntzen dieten elkarteek eskumenak Euskadira transferitzea nahi dute, prozesua bizkortu ahal izateko.
4.000 pertsona baino gehiago eta 31 sagardotegi Donostiako Sagardo Egunean
Ekoizleek 2024ko uztako sagardo onenak eskaini dizkiote publikoari, eta 6.000 botila saldu dituzte, txorizo, bakailao tortilla eta gazta pintxoz lagunduta edateko, trikitilariek eta bertsolariek berotu duten festa giroan.
Nafarroako suhiltzaileak Urraulgoitin piztutako baso-sute bat itzaltzeko lanean ari dira
Sutea larunbat arratsaldean piztu da, Urraulgoitiko baso-eremu batean. Larrialdi zerbitzuek dispositibo berezia zabaldu dute.
Untzillatx mendian erorikoa izan duen eskalatzaile bat erreskatatu dute
Mendiaren hegoaldeko aldean, 8 metroko altueratik erori da 30 urteko gizonezkoa, eta, helikopteroz erreskatatu ostean, Gurutzetako ospitalera eraman dute, zaurituta.
Israel-Premier Tech taldeak herrialdearen izena ezabatu du txirrindularien maillotetik
Israelgo txirrindulari taldeak "segurtasun neurri" gisa justifikatu du aldaketa, Palestinaren aldeko etengabeko protesten aurrean.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekide ohiari sexu-erasoa egiteagatik
41 urteko atxilotua Arriagako parkean atzeman dute lekuko batzuek biktimari erasotzen harrapatu ostean. Epaileak berehala espetxeratzeko agindua eman du.