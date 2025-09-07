Bilbo
Sute batek lau edukiontzi kiskali eta auto batean eta etxe baten fatxadan kalteak egin ditu Zorrotzan

Sutea igande goizaldean izan da, Bilboko auzoan, eta ez da inor zauritu.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sutea izan da igande goizaldean Bilbon, Zorrotza auzoko Fray Juan kalean. Suak lau edukiontzi kiskali ditu, kalteak egin dizkio ibilgailu bati eta 25. atariko fatxada belztu du.

Larrialdietarako zerbitzuek 05:20 aldera jaso dute abisua. Bertara iritsi direnean, sugarrek bertan aparkatuta zegoen auto bat eta eraikinaren fatxadaren zati bat harrapatu dituztela ikusi dute.

Zorionez, ez da inor zauritu, eta kalte materialak bakarrik izan dira. Bilboko Udaltzaingoak ikerketa abiatu du sutea nola piztu den argitzeko.

Suteak Gizartea Bizkaia Bilbo Suhiltzaileak Bilboko Udala

