Cambiar la narrativa y escuchar a los jóvenes: claves para prevenir el suicidio y salvar vidas
La campaña “¡Espera! Estoy aquí” de la asociación Besarkada-Abrazo, centrada en la prevención del suicidio, ha recibido el segundo premio en la iniciativa ThinkXSocial Navarra, un espacio de cocreación que busca acercar a la juventud a las causas sociales a través de la comunicación.
La campaña ha sido desarrollada en colaboración con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, y se presenta como una llamada directa a la escucha activa, el acompañamiento y la detección temprana de señales de alerta en salud mental, especialmente entre jóvenes.
Elena Aisa, presidenta de Besarkada-Abrazo, ha destacado, con motivo de la conmemoración el 10 de septiembre del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, la importancia de reforzar la visibilidad de los recursos de apoyo emocional y psicológico entre la juventud. “Es fundamental que las personas jóvenes sepan que no están solas, que existen recursos, profesionales y entidades que pueden acompañarlas. La visibilidad salva vidas”, ha afirmado.
Además, ha recalcado que la accesibilidad debe ser parte del diseño de cualquier política o acción en salud mental: “No basta con que haya servicios de ayuda, también deben estar al alcance real de quienes los necesitan. Tenemos que hablar su idioma, estar en sus espacios y generar confianza”.
Desde una perspectiva sanitaria y de prevención, Adriana Goñi, psicóloga clínica del Servicio Navarro de Salud y secretaria y vocal de la Comisión Interdepartamental NaPRESUI, ha señalado la dimensión social y estructural del problema: “Todos los años asistimos al suicidio de menores y jóvenes en Navarra. Aunque estas muertes sean excepcionales, se trata de un drama y de un fracaso en la protección de la vida”.
Asimismo, ha incidido en la necesidad de abordar la prevención desde una mirada integral: “La conducta suicida no solo afecta a la persona que la padece, sino que tiene un fuerte impacto en su entorno cercano y en la sociedad en su conjunto, tanto en el presente como en el futuro".
Por eso, ha agregado, "su prevención exige políticas y programas multisectoriales que tengan en cuenta, además de las personas con perfiles de riesgo y el cuidado de la salud mental, aquellos determinantes sociales que lo pueden precipitar”.
Cambiar la narrativa
Por su parte, Pablo Luis Moreno, director médico de Fundación Hospitalarias en Navarra, ha aludido en un comunicado al lema elegido este año, “Cambiar la narrativa sobre el suicidio”, que "no es solo una consigna, es una interpelación profunda, para que nos planteemos cómo hablamos del suicidio, qué buscamos escuchar y qué entendemos cuando oímos hablar de ello".
Cambiar la narrativa, ha explicado, "conlleva en primer lugar dejar de tener miedo a hablar del suicidio; significa entender que el silencio no protege, que el tabú no previene y, al contrario: perpetúa el estigma, impide la prevención, bloquea la ayuda".
Además, ha incidido, cambiar la narrativa implica "reconocer que la soledad no es un estado neutro, es una herida estructural que afecta a millones de personas y que, cuando es no deseada, se convierte en abandono".
Y, sobre todo, ha declarado, cambiar la narrativa sobre el suicidio es "cambiar la forma en que lo representamos culturalmente. Los medios de comunicación, la literatura, el cine, las redes sociales, tienen una enorme responsabilidad".
