Detenido en Bilbao un ciudadano portugués buscado por agresión sexual a dos menores miembros de su familia
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao a un ciudadano portugués, de 39 años, de edad sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) por un delito de agresión sexual a dos menores de edad, miembros de su familia, tras permanecer huido de la justicia desde el año 2017.
La operación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de Bilbao en coordinación con el Grupo I de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, según ha informado el Ministerio del Interior.
Fruto de esta colaboración, se pudo confirmar la presencia del reclamado en la capital vizcaína y establecer un dispositivo de localización que culminó con su detención. El arresto se produjo cuando los agentes identificaron e interceptaron al hombre en Bilbao, procediendo de inmediato a su detención en virtud de la orden europea.
Tras su puesta a disposición policial, se instruyeron las correspondientes diligencias para su remisión a la autoridad judicial competente. Una vez finalizado el atestado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
La autoridad judicial acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares hasta que se sustancie el procedimiento de extradición a Luxemburgo.
Más noticias sobre sociedad
Un fallecido y dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente en la AP-15 a la altura de Olite
Un camión ha invadido el carril contrario y ha chocado contra el turismo en el que viajaba la víctima, según ha informado la Policía Foral.
Comienza la nueva temporada en los informativos de Euskal Telebista
"Egun On Euskadi", "Gaur Egun" y "Teleberri" comienzan la temporada 2025-2026 con nuevos decorados, nuevas caras y nueva imagen. La veracidad, el rigor y la cercanía seguirán siendo la base de los informativos de Euskal Telebista.
El Gobierno Vasco celebra por octavo año consecutivo el día de la Diáspora Vasca
El acto en Markina-Xemein ha rendido homenaje a la cesta punta, y a los pelotaris que llevan el nombre del euskera a los frontones de todo el mundo.
Un baile de gigantes en la catedral de Pamplona conmemora el 602 aniversario de la firma del Privilegio de la Unión
Fue el Rey Carlos III quien firmó un decreto, redactado en romance navarro, que unía a los tres burgos de la ciudad, Navarrería, San Cérnin y San Nicolás, poniendo así fin a las rencillas históricas que había entre ellos, y conformando la que se denominó ciudad de Pamplona.
¿Cómo adaptar las ciudades para las olas de calor y temperaturas extremas?
Los veranos son cada vez más calurosos y largos en Euskal Herria según los datos publicados por EITB Data. En ciudades como Bilbao las temperaturas han sido extremas. En todo el mundo las ciudades se están adaptando para hacer frente al calentamiento. Los urbanistas recomiendan introducir la naturaleza en la ciudades.
El TSJPV confirma la condena de más de 20 años al agresor sexual y maltratador de un niño de 6 años en Gipuzkoa
La Audiencia de Gipuzkoa condenó a una pena de más de veinte años de cárcel al hombre a principios de 2025 y a casi dos años a la madre del menor por permitir las agresiones. Recurrieron la sentencia y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la misma.
Ingresa en prisión un hombre de 24 años acusado de tentativa de homicidio tras un robo a una mujer en Usurbil
Según la Ertzaintza, el acusado se acercó a la víctima para pedirle dinero e intentó asfixiarla. Finalmente, acabó robándole la riñonera y dándose a la fuga.
Retenciones de al menos 4 kilómetros en la AP-8 en Zarautz dirección Donostia
Un accidente de camión, sucedido a las 13:30 horas, han resultado en el corte del carril dirección Donostia de la vía.
El calentamiento del mar ha alterado el comportamiento de diversas especies
La temperatura del mar Cantábrico lleva décadas subiendo y las consecuencias ya son más que evidentes. Azti lleva casi 40 años recogiendo datos de nuestra costa que dan fe de ese calentamiento.