OPERACIÓN POLICIAL

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido en Bilbao un ciudadano portugués buscado por agresión sexual a dos menores miembros de su familia

El hombre, de 39 años, permanecía huido de la justicia desde el año 2017. El juez le ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares hasta que se sustancie el procedimiento de extradición a Luxemburgo.
Euskaraz irakurri: Portugaldar bat atxilotu dute Bilbon, haren familiako bi adingaberi sexu-erasoa egitea leporatuta
author image

EITB

Última actualización

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao a un ciudadano portugués, de 39 años, de edad sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) por un delito de agresión sexual a dos menores de edad, miembros de su familia, tras permanecer huido de la justicia desde el año 2017.
   
La operación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de Bilbao en coordinación con el Grupo I de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, según ha informado el Ministerio del Interior.
   
Fruto de esta colaboración, se pudo confirmar la presencia del reclamado en la capital vizcaína y establecer un dispositivo de localización que culminó con su detención. El arresto se produjo cuando los agentes identificaron e interceptaron al hombre en Bilbao, procediendo de inmediato a su detención en virtud de la orden europea.
   
Tras su puesta a disposición policial, se instruyeron las correspondientes diligencias para su remisión a la autoridad judicial competente. Una vez finalizado el atestado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. 

La autoridad judicial acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares hasta que se sustancie el procedimiento de extradición a Luxemburgo.


Bilbao Abusos sexuales Niños Delitos Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más