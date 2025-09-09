Detenido en Bilbao un ciudadano portugués buscado por agresión sexual a dos menores miembros de su familia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao a un ciudadano portugués, de 39 años, de edad sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) por un delito de agresión sexual a dos menores de edad, miembros de su familia, tras permanecer huido de la justicia desde el año 2017.



La operación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de Bilbao en coordinación con el Grupo I de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, según ha informado el Ministerio del Interior.



Fruto de esta colaboración, se pudo confirmar la presencia del reclamado en la capital vizcaína y establecer un dispositivo de localización que culminó con su detención. El arresto se produjo cuando los agentes identificaron e interceptaron al hombre en Bilbao, procediendo de inmediato a su detención en virtud de la orden europea.



Tras su puesta a disposición policial, se instruyeron las correspondientes diligencias para su remisión a la autoridad judicial competente. Una vez finalizado el atestado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

La autoridad judicial acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares hasta que se sustancie el procedimiento de extradición a Luxemburgo.



